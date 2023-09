Auto Abo vs Leasing in Österreich

Wenn man in Österreich ein neues Auto braucht, jedoch keines kaufen möchte, stehen hauptsächlich zwei Optionen zur Verfügung: Auto Abo und Leasing. Beide Modelle bieten eine flexible Alternative zum Autokauf, unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Kosten, Vertragsdauer und Leistungen. Dieser Artikel vergleicht die beiden Modelle und hilft bei der Entscheidungsfindung.

Inhalt







1. Was ist ein Auto Abo?

Ein Auto Abo, auch bekannt als Fahrzeug-Abonnement, ist ein relativ neues Konzept, bei dem Kunden gegen eine monatliche Gebühr Zugriff auf ein Auto ihrer Wahl erhalten. Der wesentliche Vorteil dieses Modells besteht darin, dass in der Regel alles – von der Versicherung über die Wartung bis hin zur Steuer – in der monatlichen Rate enthalten ist. Die Vertragsdauer kann variieren, meist handelt es sich aber um Zeiträume von einem Monat bis zu einem Jahr.

Vorteile des Auto Abos:

Flexibilität

Kürzere Vertragslaufzeiten und einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Modellen.



Kürzere Vertragslaufzeiten und einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Modellen. All-Inclusive

Die meisten Kosten, wie Versicherung und Wartung, sind bereits enthalten.



Die meisten Kosten, wie Versicherung und Wartung, sind bereits enthalten. Keine Zusatzkosten

Die Anzahlung oder Schlussrate entfällt.

Interessiert an einem Auto Abo? Wir haben einen schnellen Check zum Thema Auto Abo in Österreich gemacht.

2. Was ist Leasing?

Leasing ist ein Finanzierungsmodell, bei dem der Kunde für einen bestimmten Zeitraum ein Auto nutzt und dafür eine monatliche Rate zahlt. Am Ende der Vertragslaufzeit, die meist zwischen zwei und fünf Jahren liegt, kann der Kunde das Fahrzeug zurückgeben, es kaufen oder den Leasingvertrag verlängern.

Vorteile des Leasings:

Liquiditätserhaltung

Anstatt eine große Summe für einen Autokauf auszugeben, bleiben die monatlichen Raten überschaubar.



Anstatt eine große Summe für einen Autokauf auszugeben, bleiben die monatlichen Raten überschaubar. Option zum Kauf

Am Ende des Vertrags kann der Kunde das Auto erwerben.



Am Ende des Vertrags kann der Kunde das Auto erwerben. Steuerliche Vorteile

Für Unternehmen kann Leasing steuerlich günstiger sein als ein Kauf.

Vergleich: Auto Abo vs. Leasing in Österreich

Kosten

Beim Auto Abo sind meist alle Kosten inkludiert. Bei Leasingverträgen können zusätzliche Ausgaben wie Versicherung und Wartung anfallen. Jedoch kann die monatliche Rate beim Leasing niedriger sein, da sie hauptsächlich die Wertminderung des Fahrzeugs abdeckt.



Beim Auto Abo sind meist alle Kosten inkludiert. Bei Leasingverträgen können zusätzliche Ausgaben wie Versicherung und Wartung anfallen. Jedoch kann die monatliche Rate beim Leasing niedriger sein, da sie hauptsächlich die Wertminderung des Fahrzeugs abdeckt. Flexibilität

Das Auto Abo punktet mit kürzeren Laufzeiten und der Möglichkeit, das Fahrzeugmodell leichter zu wechseln. Leasingverträge binden den Kunden in der Regel längerfristig.



Das Auto Abo punktet mit kürzeren Laufzeiten und der Möglichkeit, das Fahrzeugmodell leichter zu wechseln. Leasingverträge binden den Kunden in der Regel längerfristig. Verfügbarkeit von Modellen

Beide Optionen bieten eine Vielzahl von Modellen, wobei Auto Abos oft aktuellere Modelle im Angebot haben könnten, da die Fahrzeugflotte regelmäßig erneuert wird.

Fazit

Die Entscheidung zwischen Auto Abo und Leasing hängt von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Wer Flexibilität und eine All-Inclusive-Lösung schätzt, für den könnte ein Auto Abo die bessere Wahl sein. Wer jedoch eine langfristige Lösung sucht oder die Möglichkeit in Betracht zieht, das Auto am Ende der Laufzeit zu kaufen, sollte sich eher für Leasing entscheiden. In jedem Fall empfiehlt es sich, vor einer Entscheidung alle Kosten und Bedingungen genau zu prüfen.