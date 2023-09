Auto Abo in Österreich: 5 Anbieter im Check

Inhalt







In den letzten Jahren hat das Konzept des Auto Abos an Popularität gewonnen. Statt ein Auto zu besitzen oder zu leasen, haben viele Menschen den Vorteil entdeckt, ein Auto auf Abo-Basis zu nutzen. Dies bietet oft Flexibilität in Bezug auf Laufzeiten und Modelle sowie den Vorteil, dass viele Kosten wie Versicherung, Wartung und Steuern bereits in der monatlichen Gebühr enthalten sind.

Was taugt ein Auto Abo?

Ein Auto-Abo ist eine moderne Form der Mobilität, die es Verbrauchern ermöglicht, für eine monatliche Gebühr Zugang zu einem Fahrzeug zu erhalten, ohne es tatsächlich kaufen oder leasen zu müssen. Gerade in den Städten in Österreich ein sehr interessantes Modell. Dieses Modell bietet nämlich Flexibilität, da die Vertragslaufzeiten in der Regel kürzer sind als bei einem Leasing oder einer Finanzierung und oft Wartung, Versicherung und Steuern im Preis inbegriffen sind.

Für diejenigen, die nicht langfristig an ein Fahrzeug gebunden sein wollen, oder für diejenigen, die regelmäßig das neueste Modell fahren möchten, kann ein Auto-Abo eine attraktive Option sein. Allerdings ist es wichtig, die Kosten und Bedingungen sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass es sich im Vergleich zu traditionellen Kauf- oder Leasingoptionen tatsächlich lohnt.

Auto Abo in Österreich: 5 Anbieter im Überblick

Wir werfen einen Blick auf neun prominente Auto-Abo-Anbieter in Österreich.

1. ViveLaCar:

Angebot : Eine Mischung aus Neuwagen und jungen Gebrauchtwagen.

: Eine Mischung aus Neuwagen und jungen Gebrauchtwagen. Besonderheit : Flexible Laufzeiten und inkludierte Kilometer.

: Flexible Laufzeiten und inkludierte Kilometer. Preisspanne: Variiert je nach Alter und Marke des Autos.

Website: https://www.vivelacar.at/

2. vibe:

Angebot : Von Kleinwagen bis zu Luxusmodellen.

: Von Kleinwagen bis zu Luxusmodellen. Besonderheit : Keine Bindung und wechselnde Sonderangebote.

: Keine Bindung und wechselnde Sonderangebote. Preisspanne: Breites Spektrum je nach Fahrzeugtyp.

Website: https://vibemovesyou.com/

3. MHC Mobility:

Angebot : Ab einem Monat, Schnell Fahrzeuge aller Art (Diesel, Benzin, Elektro)

: Ab einem Monat, Schnell Fahrzeuge aller Art (Diesel, Benzin, Elektro) Besonderheit : Kostenfreies Ersatzauto, Monatliche All-in-Mietrate

: Kostenfreies Ersatzauto, Monatliche All-in-Mietrate Preisspanne: Mittel bis hoch, abhängig von der Technologie.

Website: https://mhcmobility.at/

4. Ocay:

Angebot : Über 18 Marken und 70 Modelle, 4 mögliche Vertragszeiten (6, 12, 18 und 24 Monate)

: Über 18 Marken und 70 Modelle, 4 mögliche Vertragszeiten (6, 12, 18 und 24 Monate) Besonderheit : Keine Startgebühr

: Keine Startgebühr Preisspanne: Ab 399 € pro Monat

Website: https://ocay.at/

5. Porsche Drive:

Angebot : Vom sportlichen Cayman bis zum luxuriösen Panamera.

: Vom sportlichen Cayman bis zum luxuriösen Panamera. Besonderheit : Premium-Fahrzeuge für diejenigen, die Stil und Leistung suchen.

: Premium-Fahrzeuge für diejenigen, die Stil und Leistung suchen. Preisspanne: Im höheren Segment, bedingt durch die Premium-Marke.

Website: https://www.porsche.com/abo/

Fazit:

Das Auto Abo-Modell wird in Österreich immer beliebter und es gibt viele Anbieter mit einer Vielzahl von Angeboten und Preisstrukturen. Es lohnt sich, die verschiedenen Optionen zu prüfen und das Angebot zu wählen, das am besten zu Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Es ist jedoch immer wichtig, das Kleingedruckte zu lesen und sich über mögliche zusätzliche Gebühren oder Einschränkungen im Klaren zu sein. Das Auto Abo kann eine hervorragende Möglichkeit sein, flexibel und unkompliziert ein Fahrzeug zu nutzen.