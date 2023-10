Alles über den Zotter Adventskalender 2023: Ein Überblick

Der Dezember ist eine Zeit der Vorfreude und des Genusses. Eine Tradition, die beides verbindet, ist der Adventskalender. Und für Feinschmecker und Liebhaber von hochwertiger Schokolade ist der Zotter Adventskalender 2023 ein absolutes Muss. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über diesen besonderen Adventskalender, seine Besonderheiten und Geschmacksrichtungen sowie Hinweise zum Kauf.

Zotter Adventskalender mit handgeschöpften Schokoladen (480 g) großer Adventskalender mit 24 handgeschöpften Schokoladen

24 x 20 g = Gesamt 480 g

Bio & Fairtrade

Inlay des Kalenders ist aus Bio-Plastik und kompostierbar

Was ist der Zotter Adventskalender 2023?

Der Zotter Adventskalender 2023 ist eine köstliche Art, die Tage bis Weihnachten zu zählen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine handgeschöpfte Bio- und Fairtrade-Schokolade aus der Manufaktur Zotter, eine der bekanntesten Schokoladenmanufakturen Österreichs. Jede Schokolade ist ein kleines Kunstwerk, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wurde. Es handelt sich um eine limitierte Edition, die jedes Jahr mit Spannung erwartet wird.

Der Zotter Adventskalender ist nicht nur eine einfache Sammlung von Schokoladen. Jedes Stück erzählt eine Geschichte und bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die Schokoladen sind in einer attraktiven Box verpackt, die den Weihnachtszauber widerspiegelt. Darüber hinaus ist der Zotter Adventskalender eine hervorragende Geschenkidee für Liebhaber von Premium-Schokolade.

Angebot BEST OF ADVENTKALENDER 300g | 24 Klassiker aus dem Hause Zotter BEST OF Zotter - Dieser große, gemischte Adventskalender mit 24 unterschiedlichen Überraschungen aus dem Zotter Sortiment überzeugt als hochwertiges Geschenk für Ihre Liebsten.

SCHOKOVIELFALT - Erleben Sie die sorgfältig ausgewählte Vielfalt dieses außergewöhnlichen Kalenders von handgeschöpften Schokoladen, Bio-Pralinen, Trinkschokoladen und viele weitere Naschereien.

QUALITÄT AUS DER STEIERMARK - Versüßen Sie sich die (Vor-)weihnachtszeit mit den gewohnt hochwertigen Qualitätsprodukten aus dem Hause des Chocolatiers Josef Zotter.

BIO + FAIRTRADE - Alle Schokoladenzutaten entstammen aus zertifiziert ökologischem Anbau. Zudem Zotter als Mitglied der World Fair Trade Organization u.a. eine faire Bezahlung entlang der gesamten Lieferkette.

BEAN-TO-BAR PRODUKTION - Der gesamte Produktionsprozess der Schokoladenherstellung , von der Röstung der Kakaobohnen über das Walzen bis hin zur Veredelung, erfolgt mit größtem Feingefühl im Hause Zotter!

Die Besonderheiten des Zotter Adventskalenders 2023

Eine der Besonderheiten des Zotter Adventskalenders 2023 ist die Vielfalt der Geschmacksrichtungen. Zotter ist bekannt für seine innovative und kreative Herangehensweise an Schokolade. In diesem Adventskalender finden Sie klassische Geschmacksrichtungen wie Milch- und Zartbitterschokolade, aber auch ungewöhnliche Kombinationen wie Schokolade mit Lavendel oder Chili.

Darüber hinaus zeichnet sich der Zotter Adventskalender durch seine hohe Qualität aus. Alle Schokoladen sind bio-zertifiziert und fair gehandelt, was bedeutet, dass sie nachhaltig produziert wurden und die Produzenten angemessen entlohnt wurden. Der Zotter Adventskalender ist auch für Vegetarier geeignet, da alle Schokoladen vegetarisch sind.

Inhalte und Geschmacksrichtungen des Zotter Adventskalenders 2023

Wie bereits erwähnt, bietet der Zotter Adventskalender eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen. Neben den klassischen Sorten wie Milchschokolade und Zartbitterschokolade gibt es auch ausgefallenere Sorten wie Schokolade mit Kürbiskern, Himbeere oder Minze. Jede Schokolade ist eine Überraschung und ein Geschmackserlebnis für sich.

Die Schokoladen im Zotter Adventskalender sind handgeschöpft und zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Die Zutaten stammen aus biologischem Anbau und werden fair gehandelt. Darüber hinaus sind die Schokoladen frei von künstlichen Zusatzstoffen und Aromen, was den reinen und authentischen Geschmack der Schokolade gewährleistet.

Wo kann man den Zotter Adventskalender 2023 kaufen?

Der Zotter Adventskalender 2023 kann direkt in der Zotter Manufaktur in Österreich oder online über die Zotter-Website gekauft werden. Es ist auch möglich, den Adventskalender in ausgewählten Feinkostläden und Schokoladengeschäften zu finden. Aufgrund der begrenzten Auflage empfiehlt es sich jedoch, den Kalender frühzeitig zu kaufen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Exemplar erhalten.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Preis des Zotter Adventskalenders etwas höher ist als der von herkömmlichen Adventskalendern. Dies spiegelt jedoch die hohe Qualität der Schokolade und die sorgfältige Herstellung wider. Der Adventskalender ist jeden Cent wert und bietet ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Der Zotter Adventskalender 2023 ist mehr als nur eine Sammlung von Schokoladen. Es ist ein Fest für die Sinne und eine wundervolle Art, die Vorweihnachtszeit zu zelebrieren. Mit seinen vielfältigen Geschmacksrichtungen und seiner hohen Qualität ist er eine wahre Freude für jeden Schokoladenliebhaber. Beginnen Sie Ihre Weihnachtszeit mit einem Hauch von Süße und genießen Sie jeden Tag ein Stück handgeschöpfte Schokolade aus der Zotter Manufaktur. Frohe Weihnachten!