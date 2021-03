Digitalisierung in der Uhrenindustrie inzwischen auch im Luxussegment von Bedeutung

Wenn um das Thema Digitalisierung geht, kommen wohl den wenigsten von uns Uhren in den Sinn. Schließlich könnte man meinen, dass Smartphones sich ebenso gut als Zeitmesser eignen und die Branche in Bedeutungslosigkeit versinkt. Das ist aber so nicht richtig, denn zumindest Uhren im Bereich der Luxusmarken sind nach wie vor von Bedeutung. Allerdings lässt sich nicht bestreiten, dass die Digitalisierung einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Welche das sind, möchten wir hier näher ausführen.

Immer mehr Menschen kaufen Luxusuhren über das Internet

Früher wäre es unvorstellbar gewesen, Uhren bekannter Manufakturen außerhalb eines Juweliers oder einem vergleichbaren luxuriösen Geschäft zu erwerben. Mittlerweile ist das jedoch gang und gäbe. Verwunderlich ist diese Entwicklung nicht, da es inzwischen Webseiten gibt, wo Uhren verschiedenster Luxusmarken zur Verfügung stehen und sogar vergünstigt in gebrauchtem Zustand erworben werden können. In puncto Sicherheit hat sich diesbezüglich viel getan. Rolex-Uhren sicher kaufen online? Das ist durchaus möglich. Zum einen nehmen seriöse Plattformen eigenständigen Prüfungen vor, um Kunden vor potenziellen Fälschungen zu schützen. Zum anderen ist es dank SSL-Verschlüsselung möglich, die Daten seiner Kreditkarte ohne größeres Risiko einzugeben. Infolgedessen und generell aufgrund der Tatsache, dass die Digitalisierung stetig voranschreitet, ist es inzwischen normal, eine Luxusuhr aus dem Internet zu kaufen. In Zukunft werden das wahrscheinlich noch weit mehr Menschen tun.

Technologischer Fortschritt macht sich bei einigen Modellen bemerkbar

Eigentlich könnte man meinen, dass Luxusmarken à la Rolex der Uhrmachertradition treu bleiben und nicht auf den Zug der Digitalisierung aufsteigen. Doch der Fortschritt lässt sich nun mal nicht aufhalten, was sich an zahlreichen Aspekten bemerkbar macht. Voraussichtlich werden klassische Uhrenmodelle auch in Zukunft eine große Rolle spielen – z. B. als Wertanlage – aber Smartwatches und Co. werden an Bedeutung hinzugewinnen. Bereits jetzt gibt es Smartwatches von berühmten Manufakturen und TAG HEUER war die erste Marke, die diesbezüglich eine neue Ära einleitete. 2015 kam die TAG Heuer Connected auf den Markt. Dabei handelte es sich um eine typische Smartwatch, welche allerdings vom Design her anderen Modellen im Luxussegment nachempfunden war. Seitdem gab es einige andere Uhrenmarken, die es TAG HEUER gleichgetan haben und in Zukunft dürfte es wohl Smartwatches von (fast) jeder luxuriösen Marke geben. Zwar wird die Uhrmacherei nie mit digitalen Innovationen wie Smart Home vergleichbar sein, aber selbst Luxusuhren werden in Zukunft bezüglich ihrer Modernität einen Wandel durchlaufen.

Marketingmaßnahmen der Uhrenbranche zunehmend digital

Wie wichtig Marketing in der Uhrenbranche ist, macht sich allein schon an dem Branchenprimus Rolex bemerkbar. Die enorme Popularität der Marke hängt unumstritten (auch) mit den zahlreichen Marketingmaßnahmen zusammen. Allerdings ist mittlerweile nicht mehr Außen-, Fernseh- und Printwerbung das Maß der Dinge. All diese Werbebereiche sind zwar immer noch von Bedeutung, werden aber nach und nach durch die digitale Werbung verdrängt. Digitales Marketing birgt schließlich ein enormes Potenzial und allein in puncto Reichweite lässt es sich nicht schlagen. Zudem ist die Werbeform skalierbar und Unternehmen können durch ausgewertete Daten zu bestimmten Kampagnen sehen, wie erfolgreich eine bestimmte Maßnahme war. Auf kurz oder lang werden sich digitale Marketingmaßnahmen wohl auch in der traditionellen Uhrenbranche komplett durchsetzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass beispielsweise Außenwerbung aussterben wird, denn diese birgt immer noch ein großes Potenzial.