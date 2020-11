Home » TV Zattoo Österreich: Nun endlich auch bei uns TV Zattoo Österreich: Nun endlich auch bei uns

Der Zattoo Österreich Start ist geglückt! Endlich ist der Streaming-Anbieter von Live-TV auch in Österreich erhältlich. Monatlich kündbar, in zwei Varianten (Premium und Ultimate) und ohne zusätzliche Endgeräte. Das klingt vielversprechend.

Zattoo Österreich Start mit krone.at

Gemeinsam mit den Kollegen von krone.at konnte nun der Zattoo Österreich Start realisiert werden. Wer Zattoo ausprobieren möchte, muss lediglich auf zattoo.com ein Benutzerkonto anlegen und kann sofort ein kostenloses Testmonat starten.

Anschließend kann die Zattoo App innerhalb von Minuten zum Fernsehen genutzt werden, unabhängig davon ob auf dem TV-Gerät im Wohnzimmer, dem Tablet im Schlafzimmer oder dem Smartphone in der Zug. Das Testmonat kann jederzeit beendet und die abgeschlossenen Abos monatlich gekündigt werden.

Die beiden Varianten

Mit einer großen Auswahl an HD- und Full-HD-Sendern bietet Zattoo Ultimate die beste Bildqualität auf dem österreichischen TV-Streaming-Markt. So schauen Nutzer des Ultimate-Abos für 14,99 Euro im Monat über 40 Sender in Full-HD-Qualität.

Mit der Replay-Funktion, kann das TV-Programm der vergangenen 7 Tage auf Abruf geschaut werden. Zusätzlich steht jedem Nutzer Aufnahmespeicher für 100 Sendungen zur Verfügung. Die Aufnahmen können von überall programmiert und dann in jeder Zattoo App abgerufen werden. Egal ob Sport, Unterhaltung oder für Kinder: Beim Ultimate-Abo können parallel vier Streams gleichzeitig genutzt werden und macht damit TV-Streaming für die ganze Familie möglich.

Für 11,99 Euro im Monat haben Nutzer des Premium-Abos Zugang zu mehr als 50 Sendern in HD und haben die Möglichkeit, parallel zwei Streams gleichzeitig zu nutzen.

In beiden Abo-Varianten können Live-Sendungen mit der Live-Pause pausiert, zurück- oder vorgespult werden und mit der Restart-Funktion lassen sich bereits gestartete Live-Sendungen auch von Beginn an schauen. Sowohl Premium- als auch Ultimate-Nutzer können alle TV-Inhalte auch auf EU-Reisen sowie unbegrenzt auf dem großen Bildschirm streamen.