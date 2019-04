Könnt Ihr Euch noch an den Comic-Shooter XIII erinnern? Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Damals kam der Shooter für Xbox, Gamecube, PlayStation 2. Und nun wurde ein Remake angekündigt. Der Titel soll für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

XIII Remake für PS4, Xbox One und Switch

Für alle Shooter-Fans gibt es gute Nachrichten. Denn Publisher Microids und Entwickler PlayMagic haben nun bestätigt, dass der Titel von Ubisoft ein Remake bekommt.

„Wir wollen das beste Abenteuer für Spieler schaffen, und XIII stimmt definitiv mit unserer Verlagsstrategie überein“, sagte Francois Coulon, Produktionsleiter des Verlags Microids. „Unser Ziel ist es, die überzeugende Geschichte von XIII einer neuen Spielergeneration mit bestmöglichen Grafiken und Animationen zu präsentieren.“

Was gibt es Neues?

PlayMagic modernisiert die Grafik, den Sound und die Animationen. Bevor ein Raunen durch die Community geht: Der Stil von XIII wird beibehalten. Der ursprüngliche Geist des Spiels wird wiederbelebt.