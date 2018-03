Xbox One Spiele leihen bald digital?

Xbox One Spiele leihen bald digital?

Spiele kaufen, Spiele-Flatrate für alle Spiele und kommt jetzt der digitale Spieleverleih? In Brasilien testet Microsoft anscheinend gerade wieder eine neue Funktion. Und zwar die des digitalen Gamingverleih. Dies soll anscheinend gerade über Xbox Live getestet werden. Wird man also bald Xbox One Spiele online leihen können?

Xbox One Spiele leihen bald möglich?

Microsoft testet wieder eine neue Art, seine Spiele an die Gamer zu bringen. Im brasilianischen Xbox Store wurde nun eine sehr interessante Anzeige gesehen. Geworben wird in dieser Werbeanzeige, dass man Forza Motorsport 7 für drei Monate zum Preis von 69,- braislianischen Real (17€/21$) ausleihen kann. Einen Kommentar dazu gibt es von Microsoft bislang noch nicht.

Aber sicherlich ein guter Ansatz für Spieler, die einzelne Games nur für einen kurzen Zeitraum wie einige Monate zocken wollen.