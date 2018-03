Du bist auf der Suche nach einem tollen Xbox One S Angebot 1TB? Ostern kommt immer näher! Da kann man sich schonmal für ein Ostergeschenk umsehen. Und dann den Eltern oder Großeltern mal Bescheid geben. Für alle Österreicher haben wir hier einige tolle Angebote! Denn auf saturn.at gibt es aktuell die Xbox One S inklusive zwei Spielen und zwei Controllern für unschlagbare 239 €. Bei den Spielen handelt es sich um Assassins‘s Creed Origins und Rainbow Six Siege. Die Titel sind jeweils als DLC Version in dem Package dabei.

ZUM DEAL

Das ist das Saturn.at Xbox One S Angebot 1TB



ZUM DEAL

Das Angebot im Detail

Aber was erwartet User bei diesem Xbox One S Angebot 1TB? Es gibt die Xbox One S aus dem Hause Microsoft in edlem weißen Design. Dazu gibt es sämtliches notwendiges Zubehör, sowie zwei Controller! Damit man auch gleich zum Zocken loslegen kann, gibt es zwei Spiele. Diese sind als DLC Version enthalten und müssen zuerst downgeloadet werden. Es handelt sich dabei um die Spiele Assassin‘s Creed Origins und Rainbow Six Siege. Wie bei allen Xbox One S Konsolen von Microsoft ist auch eine 14-tägige Xbox Live Gold Probemitgliedschaft enthalten. Man kann also echt gleich sofort loszocken!

Hier nochmals der Lieferumfang im Detail:

Xbox One S 1 TB in weiß

2 Controller

Assassin´s Creed Origins

Rainbow Six Siege

HDMI-Kabel

AC Power-Kabel

14-tägige Xbox Live Gold Probemitgliedschaft

ZUM DEAL

Ein Kauf der Xbox One S zahlt sich auch jetzt noch aus. Ende März erscheint Far Cry 5! Wer das zocken will, sollte sich gleich Far Cry 5 vorbestellen. Du kennst noch weitere tolle Xbox One S Angebote? Gib uns doch einfach Bescheid! Wir und unsere Community freut sich über tolle Angebote!