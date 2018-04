Die neuen Xbox Live Games April 2018 Spiele sind nun endlich da. Pünktlich zum Ostersonntag schenkt uns Microsoft neue Games. Es geht dabei auf eine Puzzle-Reise und ins London des 19. Jahrhunderts. Aber auch für Xbox 360 Besitzer gibt es wieder Spielenachschub. Für alle Xbox Live Gold Mitglieder sind die Spiele kostenlos.

Xbox Live Games April 2018

Der Frühling kommt immer näher. Die Temperaturen steigen und Microsoft schenkt im Rahmen seiner Game with Gold Aktion wieder tolle Games an alle Xbox Live Gold Mitglieder. Insgesamt gibt es gleich vier Titel. Von heute an bis Ende April gibt es für alle Xbox-One-Spieler das Puzzle-Spiel „The Witness“ gratis. Darin rätseln sie sich über eine geheimnisvolle Insel. Ab Mitte des Monats gibt es dann einen sehr interessanten Titel zusätzlich. Denn vom vom 16. April bis 15. Mai kommt dann noch der Action-Kracher „Assassin’s Creed Syndicate“ dazu. Eine Reise nach London im 19. Jahrhundert.

Auch für Xbox 360

Aber auch Xbox 360 Besitzer dürfen sich freuen. Denn es gibt auch für die alte Konsole von Microsoft interessante Spiele. Vom 1. bis 15. April rasen Disney-Fans bei „Cars 2 – The Videogame“ mit Lightning McQueen über die Pisten. Ab dem 16. April gibt es dann noch Dead Space 2 oben drauf. Dank der Abwärtskompatibilität können diese Titel natürlich auch alle Xbox One Besitzer zocken!

