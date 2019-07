Kabelloser Staubsauger, brauche ich einen? Das ist die Frage, die du dir gerade stellst? Nun ja, du willst ja eine saubere Wohnung haben. Du willst ohne Stolperfalle staubfrei durchs Leben. Du willst deinen Staubsauger immer bei der Hand haben? Dann hat das Erfolgskonzept einen konkreten Namen: Ein kabelloser Staubsauger muss her!

Gründe für einen kabellosen Staubsauger

Ein kabelloser Staubsauger bringt zahlreiche Vorteile mit. In erster Linie verschafft er Mobilität. Man muss sich keine Sorgen mehr machen, dass das Kabel zu kurz ist oder sich der Staubsauger im Kabelsalat verhakt. Denn wer mit einem Staubsauger ohne Kabel dem Staub in seinem Heim den Krieg ansagt, der saugt effektiv, problemlos und ohne Stolperfallen. In der Regel verfügen solche kabellosen Staubsauger über einen Akku, der, je nach Modell, unterschiedliche Leistung bringt und dementsprechend auch hält.

