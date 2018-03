Tom Clancy’s The Division 2 bereits in Entwicklung

Auch für alle Tom Clancy’s The Division 2 Fans gibt es gute Nachrichten. Denn der französische Publisher Ubisoft hat es nun endlich bestätigt. Tom Clancy’s The Division 2 befindet sich bereits in Entwicklung. Das sind mal tolle Nachrichten.

Tom Clancy’s The Division 2 Release noch nicht bekannt

Die Entwicklung wird dabei von Massive Entertainment geleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. Der Online-Shooter wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren. Noch wichtiger ist aber eines laut Ubisoft. Alle Spielererfahrungen und -kommentare sollen dabei in diese Fortsetzung des Spiels Beachtung finden.

Der Release Termin von The Division 2 ist aber noch nicht bekanntgegeben worden. Da müssen wir uns wohl auf den kommenden Sommer gedulden. Die E3 oder Gamescom werden dann weitere Informationen liefern.