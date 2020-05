Home » TV Samsung The Terrace: Wasserfester Outdoor TV offiziell angekündigt TV Samsung The Terrace: Wasserfester Outdoor TV offiziell angekündigt

Für alle die gerne im Garten TV schauen möchten, hat Samsung nun eine interessante Lösung angekündigt. Und zwar einen wasserfesten Outdoor TV. Der Name lautet The Terrace.

Mit Samsung Terrace outdoor TV schauen

Samsung hat mit The Terrace wieder eine neue Serie angekündigt. Es ist das erste 4K QLED-Modell inklusive der dazugehörigen Soundbar für den Außenbereich. Der neue Smart TV von Samsung wurde speziell dafür entwickelt, das umfassende Unterhaltungserlebnis aus dem Wohnzimmer nach draußen zu bringen. Das The Terrace Modell für den Endverbraucher wurde in den USA und Kanada vorgestellt und wird im Laufe des Jahres durch die Markteinführungen in Deutschland, Australien, Neuseeland und anderen Regionen ergänzt. Hoffen wir mal, dass das Gerät auch in Österreich erhältlich sein wird. In Deutschland wird das TV-Gerät ab August erhältlich sein.

The Terrace ist in 55, 65 und 75 Zoll verfügbar, passt dabei in jeden Außenwohnbereich und bietet zusätzlich die branchenführende QLED 4K-Display-Technologie sowie innovative Smart-TV-Funktionen von Samsung. Bei der Entwicklung wurden die verschiedenen Wetterbedingungen berücksichtigt- So bietet der Bildschirm mit einer IP55-Schutzklassifizierung eine wetterbeständige Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Staub. Zudem lässt sich The Terrace innerhalb einer Vielzahl von Umgebungen im Freien einfach installieren.