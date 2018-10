Die Red Dead Redemption 2 Spielzeit ist bekannt! Und Fans der Red Dead Redemption Serie dürfen sich freuen! Denn wie nun bekannt wurde, werden wir viel Spaß mit der Spielzeit haben. Dass Red Dead Redemption 2 ein gewaltig großer Titel wird, war ja bereits vorhersehbar. Doch die Spieldauer überrascht. Und das im positiven Sinn!

Wer also den Titel bereits zum Release zocken will, sollte sich das Spiel vorbestellen. Auch Red Dead Redemption 2 Trailer solltet ihr nicht verpassen!

Red Dead Redemption 2 Spielzeit

Rockstar-Mitbegründer und Vize-Präsident für Kreativität, Dan Houser, hat einige Features des Spiels enthüllt. Demnach werden wir rund 65 Stunden an Spielzeit benötigen, um alle Spielinhalte zu sehen. Ob dabei auch alle Neben-Missionen enthalten sind ist nicht bestätigt. Wenn es sich hierbei nur um die Hauptmissionen handelt, wird die Red Dead Redemption 2 Spielzeit also noch verlängert!

War die Spielzeit bereits zu lang?

Houser bestätigte sogar, dass einige Inhalte zum Schluß entfernt wurden. Warum? Angeblich waren die Spielinhalte einfach zuviel. Sie fühlten sich überflüssig. „Wir haben eine Mission in einem Zug entfernt, bei dem es um Kopfgeldjäger ging, weil es zuerst Spaß gemacht hat, aber dann nicht. In diesem Teil des Prozesses geht es immer um Kompromisse und den Handel mit Pferden. Jeder verliert immer Teile des Spiels, das er liebt“, so Houser.

Das Red Dead Redemption 2 Release Datum ist am 26. Oktober 2018 und erscheint für Xbox One und PlayStation 4.