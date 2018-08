Es gibt einen neuen Red Dead Redemption 2 Gameplay Trailer! Am 26. Oktober erscheint voraussichtlich der neueste Teil aus dem Hause Rockstar Games. Und für den beliebten Western Titel gibt es nun einen neuen Gameplay Trailer, den ihr euch auf alle Fälle ansehen solltet. Den Trailer findet Ihr am Ende des Artikels.

Der neue Red Dead Redemption 2 Gameplay Trailer

Stolze sechs Minuten und fünf Sekunden dauert der neue Red Dead Redemption 2 Gameplay Trailer. Und erstellt wurde dieser komplett aus Spielszenen erstellt. So bekommen Fans als bereits einen tollen Einblick in das Spiel. Storytechnisch startet Red Dead Redemption 2 zu Beginn vom Ende des Wilden Westens im Jahre 1899. Man schlüpft dabei in die Rolle von Arthur Morgan. Ein Outlaw, der mit der Bande von Dutch van der Linde Verbrechen begeht. Das Ziel der Gang ist es, dem Ende der Outlaws und Gunslingers entgegenzuwirken.

Was erwartet Spieler in Red Dead Redemption 2?

Wenig überraschend wird es sich bei Red Dead Redemption 2 um die größte und detailreichste Spielwelt der Red-Dead-Reihe handeln. Darauf dürfen sich Spieler schon freuen. Doch was einen dann wirklich erwartet, könnt ihr euch im neuen Red Dead Redemption 2 Gameplay Trailer ansehen.

Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich am 26. Oktober 2018 für Xbox One und Playstation 4 (PS4).