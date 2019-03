Bethesda Games hat ein Nachsehen mit den Fans und veröffentlicht endlich immer mehr Infos um das mit Spannung erwartete postapokalyptische Abenteuer Rage 2. Der Nachfolger des 2011er Titels Rage wird wieder eine Best-Of Mischung aus Borderlands, Mad Max und Fallout.

Bereits ab dem 14. Mai können sich Fans des Spiels auf den Konsolen PS4, Xbox One und PC auf einen Egoshooter der Spitzenklasse freuen. Die bereits veröffentlichten Trailer deuten schon an, dass wieder stundenlanger Spielspaß garantiert wird. Besonders der zuletzt veröffentlichte Wasteland Trailer lässt Freunde von Egoshootern mit offenem Mund zurück. Sieht man sich dann auch noch den Open World Trailer genauer an, dann schlägt nicht nur das Herz eines jeden Gamers höher, auch die bestechende Grafik, die wohl vor allem am PC ausgereizt werden kann, weiß zu begeistern.

Rage 2 spielt 30 Jahre nach den Ereignissen von Rage und verspricht mit noch mehr Fokus auf Open World Settings, längere Autofahrten und rieseigen Waffen eine verrückte Odyssee zu werden. Die Szenerie ist in eine düstere und dystopische Welt gehüllt, die nach einer GAU-Artigen Katastrophe die Welt in eine verstaubte Wüste versetzt hat. Während sich Mutter Erde nur langsam erholt, erstehen erste Lebewesen und Kreaturen zu neuem Leben. Die Weltregierung versucht mit allen Mitteln ihre Pläne durchzusetzen und geht auch gegen nicht mutierte Menschen nicht gerade zimperlich vor.

Im Wateland tummeln sich auber auch zahlreiche Verbrecher, Banditen und Rebellen, die für ihre Sache kämpfen. Hervorzuheben sind hier der Goon Squad, aber auch die Techniknerds von der Allianz der unsterblichen. Jeder Fraktion stehen ein riesiges Arsenal eigener Fahrzeuge, Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung. Während des Spiels hast du unfassbare Möglichkeiten in Welten einzutauchen, irreführende Dschungel oder heiße Wüstenlandschaften etwa oder biochemisch bizarr veränderte Landschaften und dort die Gegenden und vor Allem die Weltregierung ins Verderben zu stürzen.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Walker, einem Obdachlosen, der eigentlich nichts anderes versucht als im harten Wasteland zu überleben. Mit ihm werdet ihr die skurilsten Abenteuer bestehen müssen, bis ihr die Weltregierung gestürzt haben werdet. Wie bereits erwähnt, verspricht Rage 2 noch wesentlich mehr Open World Elemente als der Originaltitel. Dies verdeutlicht vor allem der offizielle Gameplay Trailer, der von Bethesda vergangenen Mai veröffentlicht wurde.

Wie erwähnt, spielst du im Game die Rolle des Walkers, der einen Einzelkämpfer par excellence darstellt und sich wendig und geschickt gegen Angst einflösende, sadistische Gangs wehren muss. Schließlich und endlich muss es das Ziel von Walker sein, zu den Mächtigen der Weltregierung vorzudringen, um sie ein für allemal zu zerstören, um Wasteland eine positive Zukunft zu ermöglichen.ra

Durch Bethesdas Twitter-Kampagne ist übrigens noch ein weiterer Trailer geleaked worden, der jedoch keinerlei großartigen Neuigkeiten verrät und eher eine Kooperation mit Walmart darstellte, die daraufhin in Kanada den weltweiten Veröffentlichungstermin mit dem 14. Mai angekündigt haben.

Übrigens erwarten sich Fans und Spieler des Rage-Titels unbedingt, dass die hohen Kampfqualitäten des ersten Teils erhalten bleibt und due grenzgeniale Qualität der AI noch verbessert wird. Auch grafisch soll alles in bestmöglicher 4k-Qualität und der Möglichkeit in HDR zu spielen geliefert werden. Auch können wir uns laut Aussagen des Herstellers darüber freuen, dass das Gameplay gerade was die Steuerung von Fahrzeugen betrifft, massiv verbessert wurde. Und gerade das Lenken unzähliger fahrbarer Untersätze soll ja in Rage: 2 stark forciert werden.

Alles in allem also ein echtes Highlight für alle Gamer im Frühjahr 2019.