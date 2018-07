Und weiter geht es mit guten Nachrichten für alle PES 2019 Fans. Denn Konami Digital Entertainment B.V. verkündet für das am 30. August erscheinende PES 2019 eine Partnerschaft mit dem französischen Spitzenklub AS Monaco. Im Rahmen der Vereinbarung wird Konami ein eigenes Cover mit den Stars des Erstligaklubs produzieren. Der Verein wird zudem künftig eine wichtige Rolle als internationale Botschafter übernehmen.

AS Monaco wird Konami Partner

Der AS Monaco! Ausgeschrieben Association Sportive de Monaco Football Club. Wurde 1924 gegründet. Der Verein spielt in der ersten französischen Liga. Mit acht gewonnenen Meistertiteln und sechs nationalen Pokalerfolgen zählt der AS Monaco zu den erfolgreichsten Vereinen des französischen Fußballs. Die Monegassen begeistern regelmäßig viele tausende Zuschauer im legendären Stade Louis II in Fontvieille. Durch einen intensiven Austausch mit AS Monaco möchte Konami Fußballfans weltweit eines garantieren. Der Verein samt seiner Stars und dem Stadion, welches kurz nach Veröffentlichung über einen Download hinzugefügt wird, sollen in PES 2019 eine perfekte Nachbildung erhalten. Jeder Spieler sticht durch seinen ganz eigenen Spielstil hervor. Und trägt dabei die originalgetreu implementierten Trikots der Mannschaft.

„Die Vereinbarung zwischen AS Monaco und KONAMI ermöglicht uns, mit diesem aufregenden Klub auf vielen spannenden Wegen eng zu kooperieren“, sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Devolpment bei Konami Digital Entertainment B.V. „Wir arbeiten eng mit dem Verein zusammen, um sicherzustellen, dass der AS Monaco innerhalb des Spiels perfekt nachgebildet wird. Wir freuen uns darüber hinaus sehr über die Tatsache, dass sich ein Spieler vom Kaliber eines Radamel Falcao dazu bereit erklärt, als lokaler Botschafter aufzutreten. Mit Begeisterung schauen wir auf eine lange, produktive Partnerschaft voraus, die untermauert, mit welchem Ehrgeiz KONAMI an der Weiterentwicklung von PES arbeitet.“ „Das Wachstum des eSports und der gute Ruf der PES-Serie machen die neue Partnerschaft mit KONAMI sehr spannend”, sagt Juli Ferre, Commercial and Marketing Director von AS Monaco. „Wir freuen uns darauf, die Spieler von AS Monaco im neuen Spiel erleben zu können und unseren Kapitän Radamel Falcao auf dem Cover von PES 2019 zu sehen.”

PES 2019 erscheint am 30. August auf PlayStation 4, Xbox One und PC STEAM. PES 2019 wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein. Mit dem neuen globalen Botschafter Phillippe Coutinho auf dem Cover beziehungsweise David Beckham auf der Special Edition! Fans haben zudem die Möglichkeit, myClub-Boni freizuschalten. Die Version mit Radamel Falcao wurde speziell für den französischen Markt erstellt. Zusätzlich wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur digital verfügbar ist und noch mehr Inhalte für myClub enthält.

PES 2019 Trailer

PES 2019 AUTHENTISCHE LIGEN - Neue, voll lizenzierte Ligen kommen zu PES 2019. Die kompletten Details werden bald bekannt gegeben!

NEUER MYCLUB-MODUS - Die größten Veränderungen in myClub seit Jahren! Beschaffen Sie sich starke Spieler, spielen Sie KOOP oder messen Sie sich in PES LEAGUE mit Ihren Rivalen.

MAGISCHE MOMENTE - Das Drama der schönsten Nebensache der Welt wird durch verschiedene Spielstile verdeutlicht.

DIE SCHONSTE NEBENSACHE DER WELT - 4K-HDR-Unterstützung. Erleben Sie die realistische Optik von PES 2019 mit mehr Schärfe und einer wirklichkeitsgetreuen Farbpalette.

ML - REALISTISCHE SAISON - Die Vorsaison umfasst den International Champions Cup, verbesserte Transferverhandlungen und mehr lizenzierte Ligen. Diese 3 bedeutenden Anderungen werden Ihnen das Gefühl geben, ein echter Trainer zu sein.