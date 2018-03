Das Osterwochenede kommt immer näher! Genügend Zeit also die Xbox One und Playstation 4 anzuwerfen. Doch dazu braucht es wieder neue Games. Passend dazu gibt es bei Amazon jetzt ein echt tolles Angebot. 5 Games kaufen, nur 3 zahlen! Und da sind Top-Highlights dabei, wie FIFA 18, Need for Speed Payback, GTA 5 oder Call of Duty WWII. Um nur einige zu nennen!

Zum Deal

Das Amazon Angebot im Detail

Mehr als 350 Xbox One und PS4 Titel sind bei der Aktion von Amazon erhältlich. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Die Bedingungen des Angebots sind denkbar einfach:

5 Spiele aus der Aktion in den Warenkorb legen (Kombinationen sind natürlich möglich).

Die beiden günstigsten Artikel bekommt man umsonst.

Der Rabatt erscheint dann automatisch im Warenkorb.

Aktion gilt auf ausgewählte 350 Games

Das sind die Games der Aktion

Wie bereits erwähnt sind 350 Games bei dieser Aktion dabei! Hier eine Auswahl an Games. Es sind wirklich tolle Games dabei. Also sollte für jeden was dabei sein. Einfach drei Spiele kaufen und es gibt 2 weitere kostenlos dazu. das perfekte Ostergeschenk!

FIFA 18

Need for Speed Payback

Call of Duty WWII

GTA 5

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Diablo 3

Bunrout Paradise

Monster Hunter: World

Assassins Creed Rogue Remastered

Assassins Creed Origins

Star Wars Battlefront 2

Shadow of the Colossus

Mittelerde: Schatten des Krieges

Sims 4

NHL 18

Madden NFL 18

Dark Souls 3

Destiny 2

Mass Effect Andromeda

The Evil Wihtin 2

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

und viele viele mehr!

Schaut euch unbedingt die Auswahl an. Und wenn ihr Spiele für eure Xbox One oder Playstation 4 braucht, dann solltet ihr jetzt zuschalgen!

Zum Deal