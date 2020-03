Du bist auf der Suche nach der besten PS4 Spiele Kinder Liste? Wir haben die besten Games zusammengestellt. Und Euer Kind wird sich freuen. Denn Gaming war nie ein reines Hobby nur für Erwachsene. Die Wahrheit ist, dass viele der größten Games in der Geschichte der Spielebranche für Kinder gedacht waren. Bei der Liste unten werdet Ihr Euch daher auf alle Fälle an eure Kindheitstage erinnern.

Die besten PS4 Spiele für Kinder!

Die Kinder von heute sind wirklich nicht anders. Sie lieben immer noch Games. Und daher wäre Ostern, Weihnachten oder der Geburtstag der perfekte Zeitpunkt für ein PS4 Spiel. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, für das erste PS4 Spiel. Und es soll ja doch was kindergerechtes sei oder? Und eben nicht Battlefield, FIFA oder Call of Duty.

Daher haben wir euch die besten PS4 Spiele für Kinder zusammengestellt. Wenn ihr also eine Playstation 4 aus dem Hause Sony habt, solltet ihr diese Titel für eure Kinder in Betracht ziehen.

Spyro Reignited Trilogy

Spyro, der Drache, war eines der kultigsten Videospielmaskottchen auf der ursprünglichen PlayStation. Und jetzt gibt es den Titel auch für die PS4. Eure Kinder werden sich freuen. Aber kennt ihr Spyro noch? Seine ursprünglichen Ausflüge in die heutige Zeit waren Spyro Reignited-Trilogie für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Also für Kids ist das ein sehr guter Einstieg in die PS4 Welt.

Spyro Reignited Trilogy - [PlayStation 4] Die ersten drei Spyro Spiele, Remastered (Spyro The Dragon / Ripto’s Rage / Year of the Dragon)

Spyro Reignited Trilogy bietet deutsche Sprachausgabe und Texte. Alternativ kann es auch auf Englisch gespielt werden.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Weitere PS4 Games

Angebot Lego City Undercover [PlayStation 4] LEGO City Undercover bietet das gesamte klassische LEGO Gameplay, tolle Action, einzigartigen Humor

Plattform-Abschnitte, Rätsel, Forschungstouren, Kämpfe und eine originelle Story mit zahlreichen witzigen Szenen kombiniert - das sorgt regelmäßig für Lacher

Auswahl von über 100 Fahrzeugen

Mit ihren mehr als 20 Bezirken ist LEGO City eine pulsierende Metropole

Viele Rollen und Verwandlungen sind möglich, um Rätsel zu lösen und in geheime Bereiche vorzudringen

PAW Patrol: Im Einsatz - [PlayStation 4] Ryder und alle acht Welpen der Paw Patrol

darunter auch Everest und Tracker! 16 waghalsige Abenteuer an acht Orten in der Abenteuer-Bucht! Spezielle Hunde-Fähigkeiten

die für jede Rettung benötigt werden! Schlüpfe bei jeder Mission in die Rolle von zwei verschiedenen Welpen! Software in Deutsch!

Vieles zu entdecken! Erkunde die wunderschön nachgebaute Welt der Abenteuer-Bucht, während du der Paw Patrol auf waghalsigen Rettungsmissionen hilfst, verborgene Leckerlis sammelst und Minispiele spielst, die alles von den einzigartigen Fähigkeiten eines jeden Vierbeiners abverlangen - und lerne dabei, wie du im Team arbeitest und die Gemeinschaft schützt

Technische Daten: Erscheinungstermin: 05

Team Sonic Racing [Playstation 4] Online Koop-Modus mit bis zu 12 Spieler, sowie lokaler Koop-Modus für 4 Spieler mit Splitscreen

15 spielbare Charaktere aus der gesamten Sonic-Welt

Einer der größten Videospiel-Ikonen kehrt nun endlich auch ins Fun-Racing zurück

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Angebot Landwirtschafts-Simulator 19 PS4 Rundum erneuerte Grafik & noch mehr Spieltiefe für das bisher intensivste Landwirtschafts-Erlebnis Riesiger Fuhrpark führender Marken

darunter erstmals auch John Deere Kümmere Dich um die Haltung verschiedener Nutztiere: Schweine

Kühe

Schafe

Hühner und erstmals auch Pferde