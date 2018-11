Auch im November gibt es wieder kostenlose Spiele für alle Playstation Plus Mitglieder! Da sollte für jeden etwas dabei sein, denn es gibt Bulletstorm: Full Clip Edition, Yakuza Kiwami, sowie weitere interessante Titel. Weiter unten im Artikel dann mehr. Wer noch keine Playstation Plus Mitgliedschaft, sollte sich diese unbedingt sichern. Denn es gibt monatlich tolle Games kostenlos!

Das sind die Playstation Plus November 2018 Games

Zu Beginn gibt es Bulletstorm: Full Clip Edition. Damit bekommt ihr alle Add-Ons sowie brandneue exklusive Inhalte spendiert. Worum gehts in diesem Spiel? Als Grayson Hunt stürzt ihr auf einem verlassenen Resort-Planeten ab. Es gibt zwei Möglichkeiten: Überleben oder Rache. Jede Menge Spaß erwartet euch.

Ebenfalls für alle Playstation Plus Mitglieder mit dabei: Yakuza Kiwami. Damit erleben alle Playstation Plus Mitglieder Drachen von Dojima, Kazuma Kiryu. Werden zum aufstrebenden Yakuza, der wegen Mordes an einem Verbrecherboss den Sturz erleidet, um zehn Jahre später aus dem Gefängnis in eine veränderte Welt zu gelangen. Dieses Spiel wurde für 4K optisch verbessert und behält alle großartigen Action-Rollenspiele bei.

Die Spiele in der Übersicht

Als ob das noch nicht genug wäre, gibt es noch folgende Spiele:

Jackbox Party Pack 2, PS3

Arkedo Series, PS3

Burly Men At Sea, PS Vita (Cross-Kauf mit PS4)

Roundabout, PS Vita (Cross-Kauf mit PS4)