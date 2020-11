Home » Games PlayStation Plus Mitgliedschaft um -25% im Angebot Games PlayStation Plus Mitgliedschaft um -25% im Angebot

1 SHARES Share Tweet

Ihr habt PlayStation Plus und wollt die Mitgliedschaft günstiger verlängern? Oder Ihr habt PlayStation Plus noch nicht, aber überlegt schon länger? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für Euch. Denn aktuell ist die PlayStation Plus Mitglied um 25% billiger bei Amazon.

Angebot PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Um 25% günstiger

Wie lange das Angebot noch gültig ist, wissen wir aktuell nicht. Daher solltet ihr schnell zuschlagen. Ihr könnt das Angebot der PlayStation Plus Mitgliedschaft jederzeit in Anspruch nehmen. Die 12 Monate werden dann einfach zu Eurer aktuellen Mitgliedschaft hinzugefügt.