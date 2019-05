Es gibt interessante Playstation 5 News zum Release Termin. Bislang gab es schon zahlreiche Gerüchte, dass die neue Konsole aus dem Hause Sony noch dieses Jahr erscheinen soll. Doch diesen Gerüchten wurde nun ein Ende gesetzt. Zumindest wenn es nach den neuesten Gerüchten geht. Gaming Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Playstation 5 News: Release im nächsten Jahr

Seit mehr als vier Jahren arbeitet Sony nun bereits an der neuen Playstation 5. Ein ganz schön langer Zeitraum. Dafür sind noch nicht soviele Informationen bekannt. Was jedoch sicher sein soll: Sony bleibt der Namensgebung treu. Die neueste Playstation wird Playstation 5 heißen. Doch beim Release Termin gibt eine Überraschung. So soll die neue PS5 erst 2020 erscheinen. Als Termine stehen nun Sommer 2020 oder Herbst 2020 im Raum.

Kein Update – Sondern eine neue Konsolengeneration

Glaubt man den aktuellen Gerüchten, will Sony nicht bloß eine Verbesserung der PS4 bzw PS4 Pro auf den Markt bringen. Sondern tatsächlich die neuesten Konsolengeneration einläuten. Technisch soll die neue PS5 mit einer AMD-Grafikkarte der Radeon-Navi-Reihe ausgestattet sein. Diese soll eine 8K-Auflösung sowie Ray-Tracing bieten. Damit ist grafisch ein deutlicher Sprung im Vergleich zur PS4 zu erwarten. Wir dürfen also gespannt sein.

Technische Ausstattung der PS5

So soll die technische Ausstattung der PS5 deutlich besser sein. Auch die Ladezeiten der PS5 sollen erheblich kürzer werden. Das freut natürlich uns Gaming-Fans. Dies soll dank einer wesentlich schnelleren und individuellen SSD-Festplatte möglich werden. Auch gibt es ein Beispiel dazu: Die Ladezeit für Schnellreisen im Spiel “Spider-Man” wurden hierbei erwähnt. Während sie auf der PS4 circa 15 Sekunden beträgt, soll sie auf der PS5 gerade einmal 0,8 Sekunden dauern.

Wie ist eure Meinung zu den Gerüchten der Playstation 5?