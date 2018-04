Sind das bereits die ersten Gerüchte zur Playstation 5? Wie nun Charlie Demerjian von SemiAccurate behauptet, hat er bereits einige relevante Informationen zur bisher unbestätigten PlayStation 5 Konsole von Sony. Die Informationen sind auf der WCCFTech.com hinter einer Paywall nur für Abonnenten zugänglich. Wir haben dennoch die wichtigsten Informationen.

Playstation 5 Gerüchte

So soll die kommende PlayStation 5 eine APU erhalten bestehend aus einem 8-Kern-Zen-CPU und einer Navi-basierten GPU. Wie dies bei Konsolen üblich ist. Über Navi ist aber bislang nichts bekannt. AMD hat jedoch bereits einige Projektnamen wie „Nextgen Memory“ durchsickern lassen. Der Projektname freut uns natürlich. Weitere Informationen dazu gibt es aber nicht.

Playstation 5 mit Fokus auf VR?

Aber es gibt noch weitere Informationen. So soll die PS5 wenig überraschend einen deutlichen Fokus auf VR besitzen. Was auch gut ist, da dies die Zukunft darstellen wird. Oder zumindest einen wichtigen Teil des Gamings. Was bereits bekannt war, dass schon die ersten Entwickler-Kits bei den unterschiedlichsten Entwicklern und Publishern draußen sind. Demerijan behauptet desweiteren, dass der Release der Playstation 5 deutlich früher sein wird, als bislang angenommen. Er rechnet mit Weihnachten 2018 oder Anfang 2019. Bislang ging man immer vom Weihnachtsgeschäft 2020 aus.

Man darf also gespannt sein, wie es mit der Playstation 5 weitergehen wird!