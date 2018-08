Auf die Plätze, fertig, los geht’s mit dem Zähneputzen! Die Zahnputzgadgets des österreichischen Startups Playbrush revolutionierten die Zahnhygiene von Kindern und sind als Vorreiter der Zahnvorsorge bekannt. Nun widmet sich Playbrush auch der Zahnnachsorge und kooperiert mit der österreichischen Versicherung UNIQA. Ab August 2018 werden die Playbrush-Abos mit einer attraktiven Zahnunfall-Versicherung ausgestattet, die im Falle eines Zahnunfalls bis zu 80 Prozent der Behandlungskosten erstattet.

Ein Sturz mit dem Fahrrad oder über die eigenen Füße, ein Schlag mit dem Holzschwert oder der Türrahmen, der im Weg steht: Wenn Kinder spielen, geht es mitunter wild zu. Gerade die jungen Zähne nehmen leicht Schaden – und das Richten des gesplitterten oder schiefen Zahns, wird häufig teurer als gedacht. Um Eltern diese Last in Zukunft abzunehmen, kooperieren Playbrush und UNIQA nun und bieten den Abonnenten der Playbrush-Abos ab August ein Rundum-Sorglos-Paket. Für den Zeitraum des Abos erhalten Eltern dann eine Zahnunfall-Versicherung für ihre Kinder, die ohne zusätzliche Kosten bis zu 80 Prozent der Behandlungskosten übernimmt. Versichert sind dabei unter anderem Zahnrepositionen, die durch einen Unfall nötig werden, Reimplantationen ausgeschlagener Zähne und die Versorgung von Brüchen. Die maximale Erstattungsleistung pro Unfall beträgt für Kunden eines Spiele-Abos 1.000 Euro, Abonnenten des Zahnartikel-Abos können sich bis zu 2.000 Euro erstatten lassen. Pro Abo kann jeweils ein in Deutschland oder Österreich lebendes Kind versichert werden.

„Mit unserem Angebot einer Zusatzversicherung wollen wir Eltern nicht nur bei der Zahnvorsorge, sondern auch bei der Nachsorge unterstützen. Wir freuen uns mit UNIQA einen Partner gefunden zu haben, der eine so lange und erfolgreiche Geschichte in der Krankenversicherung hat“, so Playbrush CEO Paul Varga. Auch Alexander Bockelmann, CDO/CIO der UNIQA Österreich zeigt sich über die Kooperation begeistert: „Mit Playbrush wollen wir eine weitere Möglichkeit ausloten mit einem Zusatzangebot ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Wir sehen großes Potential bei digitalen Projekten, bei denen UNIQA Zusatzleistungen zu einem Produkt unserer Partner liefert.“

Nach dem Eintritt eines Unfalls mit Zahnschaden und der anschließenden zahnärztlichen Behandlungen, können ganz einfach alle vorliegenden Rechnungen bei Playbrush eingereicht werden. Die Leistungen können dabei von einem Privat- oder Kassenarzt und überall auf der Welt erbracht werden.