Endlich ist die neue Pizzera und Jaus DVD Unerhört Solide verfügbar! Ab dem 2. März 2018 wird die Doppel-DVD mit der Aufzeichnung in voller Länge aus dem Grazer Orpheum von Dezember 2017 verfügbar sein. Paul Pizzera & Otto Jaus! Die beiden sind gerade in aller Munde und wohl die zwei heißesten Eisen, die die österreichische Kabarettlandschaft momentan zu bieten hat. Die beiden sind gerade mit ihrer Unerhört Solide Tour in den Hallen des Landes unterwegs!

Zu zweit auf der Bühne

Zu zweit auf der Bühne sind sie gewillt jeden Kleinkunsttempel in einen Hexenkessel der Ekstase zu verwandeln. Was erwartet Käufer der Pizzera und Jaus DVD Unerhört Solide? Musikkabarett vom Feinsten, das aus Selbstironie, Ehrlichkeit und dem Spaß am Leben besteht und beiden bis zum letzten Ton alles an Talent und Leidenschaft abverlangt. Eine 10,0 auf der Dichterskala und die Kunst über das Leben zu lachen. Das zur Zeit vielleicht meistgefragte Bühnen-Duo Österreichs hat für die “Unerhört solide” Tour bereits über 100.000 Tickets verkauft und begeisterte erst am vergangenen Wochenende in der voll besetzten Wiener Stadthalle 11.000 Fans.

Pizzera und Jaus DVD Unerhört Solide jetzt bestellen!

Ab dem 2. März 2018 ist die Pizzera und Jaus DVD Unerhört Solide im Handel verfügbar.

Die Fakten zur DVD

Folgendes ist auf der neuen DVD dabei enthalten.

Disc 1

1. Unerhört solide

2. Wir san auf Tour

3. Kennenlernen

4. Hooligans

5. Musikkabarett

6. Absätze -> Hauptsätze

Disc 2

7. Jedermann

8. Stufen

9. Wannst schlöfst

10. Eine ins Leben

11. #janeinvielleicht

12. Mama

Spieldauer : 92 Minuten

Sprache : Deutsch

Bildformat : 16:9

Ton : Dolby Digital 2.0