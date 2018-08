Das sind die PES 2019 Teams! Publisher Konami hat nun die offiziellen PES 2019 Mannschaften fixiert. Der Titel erscheint Ende August für Xbox One und Playstation 4 (PS4). Am 30. August ist es dann soweit und zahlreiche Mannschaften werden in PES 2019 verfügbar sein.

PES 2019 [PlayStation 4] AUTHENTISCHE LIGEN - Neue, voll lizenzierte Ligen kommen zu PES 2019. Die kompletten Details werden bald bekannt gegeben!

NEUER MYCLUB-MODUS - Die größten Veränderungen in myClub seit Jahren! Beschaffen Sie sich starke Spieler, spielen Sie KOOP oder messen Sie sich in PES LEAGUE mit Ihren Rivalen.

MAGISCHE MOMENTE - Das Drama der schönsten Nebensache der Welt wird durch verschiedene Spielstile verdeutlicht.

DIE SCHONSTE NEBENSACHE DER WELT - 4K-HDR-Unterstützung. Erleben Sie die realistische Optik von PES 2019 mit mehr Schärfe und einer wirklichkeitsgetreuen Farbpalette.

ML - REALISTISCHE SAISON - Die Vorsaison umfasst den International Champions Cup, verbesserte Transferverhandlungen und mehr lizenzierte Ligen. Diese 3 bedeutenden Anderungen werden Ihnen das Gefühl geben, ein echter Trainer zu sein.

Die offiziellen PES 2019 Teams

Folgende Mannschaften sind im neuen PES 2019 enthalten, die komplett mit allen Spielern mit an Board kommen.

Arsenal FC

AS Monaco

Celtic

CA Independiente

Club Alianza Lima

Club Atlético River Plate

CR Flamengo

CR Vasco Da Gama

Colo Colo

Corinthians

FC Barcelona

FC Schalke 04

Inter Mailand

Liverpool FC

Rangers

Sao Paulo

SE Palmeiras

Sporting Cristal

Zusätzlich dazu gibt es folgende Ligen in PES 2019:

AFC Champions League

Campeonato Brasileiro

Campeonato Nacional Scotiabank

Domino’s Ligue 2

English 2nd League

English League

Eredivisie

Italian League

Jupiter Pro League

Ladbrokers Premiership

Liga NOS

Ligue 1 Conforama

Other European Leagues

Other Latin American Teams

Raiffeisen Super League

Russian Premier Liga

Spanish League

Spor Toto Süper Lig

Superliga

Superliga Quilmes Clásica

Die vollständige Liste findet ihr auf der offiziellen Website von PES 2019.