Schon einmal online um echtes Geld gespielt? Dann bist Du in guter Gesellschaft. Immer mehr Menschen spielen am liebsten online, wobei nicht nur Video Spiele immer beliebter werden, sondern auch Glücksspiele, wie Spielautomaten, Blackjack, Roulette, Poker und noch vieles mehr.

Die Glücksspiel-Industrie war dabei immer schon auf der Höhe der Zeit. Immerhin hat das erste Echtgeld Online Casino bereits 1994 eröffnet, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Seit damals hat sich einiges getan. Auch dieses Jahr können wir mit einigen Innovationen in der Online Glücksspielbranche rechnen.

Hier ein kleiner Überblick was wir als Spieler für 2019 erwarten können:

Neue Glücksspielregulationen

Die Legalität von Online Glücksspiel war schon immer ein heißes Thema. Viele Staaten pochen auf ein Glücksspielmonopol, welches aber gerade online nur sehr schwer durchsetzbar ist. Zudem gibt es einige Reibungspunkte mit geltendem EU Recht. 2019 könnte für viele Anbieter und Spieler das Entscheidungsjahr werden, da einige Länder neue Glücksspielgesetze angekündigt haben.

So werden zum Beispiel in Schweden dieses Jahr das erste Mal Online Casino Lizenzen ausgegeben. Die Anbieter werden eigens geprüft und müssen strenge Auflagen erfüllen. Damit wird der schwedische Online Casino Markt effektiv reguliert, Spieler sowie Anbieter wird mehr Rechtssicherheit geboten und der Staat verdient durch eine 18 % Steuer auf die Umsätze mit. Eigentlich profitiert hier also jeder. Bleibt zu hoffen, dass 2019 andere Staaten, darunter auch Österreich und Deutschland, diesem Beispiel folgen werden.

Virtual Reality Casinos

Glückspiel war immer schon ein Vorreiter in technischen Fragen. So hat das erste vollfunktionsfähige Virtual Reality Casino bereits 2015 seine Tore geöffnet. Schon damals konnte man in virtuellen Welten eintauchen und sein Glück auf verschiedenen Spielautomaten oder Spieltischen versuchen und dabei um echtes Geld spielen.

Seitdem sind VR-Headsets um vieles billiger und gleichzeitig auch besser geworden. Ein Trend für Online Glücksspiel 2019 werden daher VR Online Casinos werden. Eine interessante Idee sind hier etwas VR Casino Turniere, bei denen Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander antreten können.

Der Besuch im Online Casino wird so zum einem echten Multiplayer-Ereignis. Hier lässt sich das beste aus zwei Welten elegant miteinander kombinieren. Man kann mit anderen Spielern um echtes Geld zocken, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen.

Gamification

Gamification trifft auf Online Glücksspiel. Hinter diesem Buzzword versteckt sich ein sich änderndes Spielverhalten, dem die Casino Branche Rechnung trägt. Während ältere Generationen sich mit Spielautomaten und Blackjack begnügen, sind jüngere Spieler an einem anderen aktiveren Spielerlebnis interessiert.

Gamification bedeutet hier, dass der gesamte Aufenthalt im Online Casino zum Spiel gemacht wird. So sammeln Spieler zum Beispiel Punkte, indem man ein bestimmtes Spiel um Echtgeld spielt, indem man einen neuen Slot ausprobiert oder indem man das Casino auf Facebook like. Zudem spielt man nicht nur seinen Spielautomaten, sondern sammelt dabei Punkte für eine Rangliste, mit der Chance auf Preise und weitere Bonusangebote.

Als Spieler kann uns das eigentlich nur recht sein, da man hier nicht mehr auf Bonusangebote angewiesen ist, sondern man sich so regelmäßig neue Freispiele und andere Vergünstigungen verdienen kann.

Mehr Optionen für Smartphone und Tablets

Schon seit längerem konnte man in vielen Online Casinos in einem eigenen Mobile Casino Bereich auch mit dem Handy um echtes Geld spielen. Die Spielauswahl war dabei aber fast schlechter als im normalen Online Casinos. Oft bestand das Mobile Casino Angebot aus zwei oder drei Spieltischen und einigen ausgewählten Online Slots.

In den neuesten Casinos ist das anders. In immer mehr Online Casinos stehen stattdessen Smartphone und Tablet im Mittelpunkt. Die Casino Software wurde dabei von Grund auf für Mobilgeräte-Nutzer entwickelt, angefangen von einem intuitiven Seitendesign, bis zu einer bequemen Spielauswahl mit Touchscreen. Ganz zu schweigen von einem ausgeklügelten Verschlüsselungssystem, welches die Datenübertragung zwischen Handy und Casino Server so sicher wie noch nie zuvor macht.

Bei diesen Anbietern ist das Spielen auf dem Handy kein Anhängsel mehr, sondern der primäre Zweck. Das Ergebnis: Glücksspiel auf dem Smartphone wird noch einfacher, bequemer und zudem besser. Wer also gerne mit seinem Smartphone zockt, der wird 2019 ein immer besseres Angebot vorfinden können.

Neue Spielkonzepte

Natürlich wird es auch Hunderte neue Casino Spiele geben. Das ist soweit noch nichts besonders, aber ein interessanter Trend sind hier Glückspiele mit Handlung sowie mit Geschicklichkeitselementen.

Während Einarmige Banditen mit drei Walzen und einer Gewinnlinie früher ausreichend waren, um die Spieler bei der Stange zu halten, braucht es heute mehr. Moderne Video Slots verfügen nicht selten über dutzende Bonusfeatures, eigenen Bonusspielen und sogar einer eigenen Handlung. Man sammelt nicht nur Gewinnsymbole ein, sondern hilft dem Helden auf seinem epischen Abenteuer, gräbt nach wertvollen Edelsteinen in der Diamantenmine oder kämpft sich durch Horden von Aliens.

Immer öfters werden auch Geschicklichkeitselemente eingebaut, denn immer mehr Spieler möchten es nicht alleine auf ihr Glück ankommen lassen, sondern wollen vom Spiel gefordert werden. Man denke hier zum Beispiel an das Pokerspiel, bei dem man gegen andere Spieler antritt. Hier braucht es beides: Glück aber auch Können, um zu gewinnen.

Dieses Konzept wird man auch abseits von Poker in immer mehr Casino Spielen finden können. Der klassische Einarmige Bandit hat sicher nicht ausgedient, aber er bekommt immer mehr Konkurrenz.

Mehr Auswahl kann uns als Spieler eigentlich nur recht sein. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was 2019 zu bieten hat.