Ende 2017 waren Millionen deutscher Glücksritter von der plötzlichen und drastischen Entscheidung der Novomatic Gruppe überrascht, alle Spiele vom deutschen Markt abzuziehen. Dem Entschluss folgte zum 31. Dezember 2017 die Durchführung. Dabei stießen die Novoline Online Casinos die betreffenden Titel buchstäblich aus ihrem Portfolio oder sperrten Nutzer mit einer deutschen IP für den Zugriff auf die Novoline Spiele https://spielen-slots.de/spielautomaten-softhersteller/novoline-slots/ . Diese Situation brachte Fragen auf, vor allem eine: Wo und wie ist es möglich, die Novoline Games in Deutschland zu spielen?

Die Wahrheit ist, dass das österreichische Unternehmen beschlossen hat, keine Echtgeldspiele mehr in Deutschland anzubieten. Was das Unternehmen veranlasst hat, derart drastische Maßnahmen zu ergreifen, ist ein großes Fragezeichen. Doch der wichtigste Aspekt für den Rückzug ist sicherlich die Grauzone, die den rechtlichen Status von Online Glücksspielen in Deutschland und in der Europäischen Union umgibt.

Exzellent in der Spielewelt

Novoline ist eine bekannte Marke in der Welt der Casinospiele und Spielautomaten und somit ein zuverlässiges Unternehmen mit langjähriger Reputation auf dem Markt. Novoline Spielautomaten beherrschten über Jahre landbasierte Spielbanken in Europa und sind seit 2010 auch online verfügbar, wodurch die Tradition mit Exzellenz und Spannung fortgesetzt wird.

Das Portfolio der Online Slots dieses Entwicklers bietet herausragende Spiele für jedes Alter und jeden Spielertyp. Die Titel basieren auf der Remote Games System Plattform, die von der Firma Greentube entwickelt wurde und die zugleich eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Novoline Games spielte.

Greentube – das Softwareunternehmen hinter Novoline

Greentube ist eines der führenden Softwareunternehmen der modernen Welt, das verschiedene Lösungen für Casinos im Netz anbietet, einschließlich der Entwicklung erstklassiger Online Spielautomaten. Greentube wurde 2011 von Astra Games erworben und wurde so Teil der Novomatic Gruppe, zu der auch Novoline gehört.

Greentube hat die bekannten Spiele wie beispielsweise:

Mermaids Pearl

Ramses II

Lord of the Ocean

Nostradamus

Lucky Lady’s Charm

Book of Ra

Sizzling Hot

eins zu eins aus dem Offline Bereich umgesetzt.

Der Produzent ist auch für die Entwicklung verschiedener Versionen anderer bekannter Online Casinospiele wie Baccarat, Roulette und Blackjack bekannt. Von Greentube entwickelte Slots sind in vielen Sprachen und Währungen verfügbar, bieten Premium Qualität in allen Bereichen des Spiels und stellen den Spielern hervorragende Gewinnmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Qualität und Quantität der Novoline Spiele, die von Greentube entwickelt werden, wächst ständig und bietet ein einzigartiges und aufregendes Spielerlebnis im Internet.

Novoline Spielautomaten

Novoline bietet eine Vielzahl von häufig genutzten und immer wieder empfohlenen Automatenspielen, die bei Glücksrittern auf der ganzen Welt bekannt sind. Sie zeichnen sich aus durch

perfekte Grafik,

hochwertige Sounds,

verschiedene Gewinnmöglichkeiten,

Risiko- und Bonusrunden,

Freispiele,

Scatter und Wild-Symbole.

Dies sind nur einige der wichtigsten Merkmale der Novoline Automatenspiele. Sehr unterhaltsame Slotspiele mit unterschiedlichen Themen bieten allen Spielertypen etwas und werden sowohl von erfahrenen Gamern als auch von blutigen Anfängern hoch geschätzt. Es sind keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten erforderlich, um die von diesem Unternehmen entwickelten Titel zu spielen. Daher sind sie die perfekte Wahl für alle Einsteiger. Die bekanntesten Slots, die von Greentube für Novoline umgesetzt wurden, sind:

Book of Ra Deluxe,

Sizzling Hot Deluxe und

Lucky Lady’s Charm sowie deren Deluxe-Versionen.

Diese Spiele gelten als ikonische Beispiele für ein modernes Premium Online Slotspiel.

Die am besten bewerteten Slots des Providers

Book of Ra Deluxe ist sicherlich einer der beliebtesten Videospielautomaten in der Geschichte des Online Glücksspiels und gilt als eines der am besten bewerteten Automatenspiele des Entwicklers aus Österreich. Ein einzigartiges Design, exzellente Grafiken und Sounds, ansehnliche Gewinnmöglichkeiten – darunter eine der höchsten verfügbaren Renditen für Spieler und lukrative Boni – machen Book of Ra Deluxe zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Fans von Spielautomaten im Internet.

Ähnlich wie Book of Ra Deluxe gilt auch Sizzling Hot Deluxe als einer der bekanntesten und beliebtesten Titel in der Online Glücksspielbranche. Die virtuelle Version dieses berühmten landbasierten einarmigen Banditen erhielt ein klassisches 5 Walzen Design mit traditionellen Fruchtsymbolen, kombiniert mit verbesserter Grafik, angepassten Sounds und einem hervorragenden Gameplay.

Ein weiterer großer Pluspunkt dieser Games besteht darin, dass es nicht notwendig ist, eine gesonderte Software herunterzuladen, um ein Spiel zu starten. Sie können stattdessen direkt im Browser geöffnet werden. Novoline hat einige seiner beliebtesten Spiele für den mobilen Glücksspielmarkt angepasst und damit sind Versionen der beliebtesten Titel wie Book of Ra und Sizzling Hot Deluxe nun auch für unterwegs verfügbar.