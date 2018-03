Neuer Resident Evil 7 Trailer zeigt Xbox One X Version

Neuer Resident Evil 7 Trailer zeigt Xbox One X Version

Es hat ein wenig gedauert, aber nun ist er endlich da. Der neue Patch für Resident Evil 7 für die Xbox One X. Mit diesem Patch kann die neueste Konsole von Microsoft das im vorigen Jahr erschienene Resident Evil 7 so richtig voll auskosten. Vor allem in Sahchen Grafik gibt es eine tolle Steigerung der Performance. Endlich!

Resident Evil 7 für Xbox One X noch besser

Grafisch kann Resident Evil 7 bei der Xbox One X nun aus dem Vollen schöpfen. Microsoft hat im Rahmen seines Xbox One X Enhanced bereits bei anderen Titeln einige Verbesserungen erzielen können. Im aktuellen Fall bei Resident Evil 7 konnte aber eine deutliche Verbesserung der Grafikeleistung erzielt werden. Und das ist auch im neuesten Trailer zu sehen. Den Trailer könnt ihr euch hier gleich ansehen. Und solltet ihr auch! aber RE7 sieht wirklich viel, viel besser aus!

Aber es gibt auch leider einen kleinen Wehrmutstropfen. Denn es gibt leider noch immer keine Unterstützung für eine VR-Brille. Bleibt zu hoffen, dass dies in Zukunft der Fall sein wird. Denn Microsoft wird dieses Unterfangen auf alle Fälle in Angriff nehmen. Denn gestern wurde bekannt, dass 343 Industries einen VR-Entwickler für Halo 6 sucht. Es bleibt also zu hoffen, dass dies bald geschieht. Dennoch freuen wir uns natürlich über das Grafik-Update!

Resident Evil 7 ist letztes Jahr für Xbox One, PlayStation 4 und Windows 10 erschienen. Spielbar ist der Titel auch auf der Xbox One X. Und im Rahmen des Xbox One X Enhanced Programms werden Games für die Xbox One X optimiert.

Resident Evil 7

Doch worum gehts im siebenten Teil von Resident Evil? Nach den dramatischen Geschehnissen in Resident Evil 6 spielende siebte Teil bietet mit dem ländlichen Amerika ein komplett neues Szenario, das direkt durch die Augen der Spielfigur erlebt wird. Resident Evil 7 biohazard vereint das typische Erkunden und die nervenzerfetzende Spannung der berühmten Serie mit einer frischen Spielerfahrung, die den Survival-Horror auf eine ganz neue Ebene hebt. Vorallem die neue speziell für Resident Evil 7 biohazard erschaffene „RE Engine" wurde von Anfang an mit VR im Blickpunkt erschaffen. Das Spiel nutzt darüber hinaus einige der besten Audio- und Video-Technologien, die gegenwärtig erhältlich sind, um eine einzigartige und verstörend realistische Horror-Erfahrung in die Köpfe der Spieler zu bringen.

Die Spiele des Xbox One X Enhanced Programms

Aktuell befinden sich laut xbox.com 105 Titel im Xbox One X Enhanced Programm. Hier ein Auszug:

Far Cry 5

Fifa 18

Need for Speed Payback

Call of Duty: WWII

Forza Motorsport 7

Die komplette Liste findet ihr unter diesem Link.