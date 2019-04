Schon den neuesten Days Gone Story Trailer gesehen? Publisher Sony hat wieder einen neuen interessanten Trailer veröffentlicht. Days Gone erscheint am 26. April 2019 für Playstation 4. Und dazu gibt es nun den neuen Story Trailer

Days Gone - Standard Edition - [PlayStation 4] Fesselnder Open World Survival Horror, angesiedelt im von einer Pandemie zerstörten, unbarmherzigen postapokalyptischen Welt

Übernehmen Sie die Rolle des Outlaws Deacon, der abseits der vermeintlich sicheren Lager auf seinem Drifter-Bike sein Glück sucht

Kämpfen Sie sich einen Weg durch die trostlose Landschaft auf der Suche nach Vorräten, Rohstoffen und einem Grund, weiterzuleben

Meistern Sie die zahlreichen Gefahren durch Freaker, feindliche menschliche Fraktionen, zerstörten Straßen und unvorhersehbare Wetterereignisse

Der neue Days Gone Story Trailer

Bevor wir hier lange um den heißen Brei herumreden, hier der neue Trailer. Den ihr euch unbedingt ansehen solltet.

Doch was erwartet Euch in Days Gone? Es heißt: Willkommen in der Wüste! Spieler übernehmen die Rolle des ehemaligen Biker-Outlaws Deacon St. John. Er ist Herumtreiber, Kopfgeldjäger und umherstreifenden Vertreter der letzten Menschen. Doch was ist passiert? In einer von einer globalen Pandemie verwüsteten Welt meidet St. John die vermeintlich sicheren Lager in der Wildnis, die von den letzten Überlebenden der Menschheit eingerichtet wurden, und sucht sein Glück auf den zerstörten Straßen. Das vor dem zerklüfteten, vulkanischen Hintergrund der pazifischen Nordwestküste angesiedelte Days Gone lädt Spieler ein, eine Welt zu erkunden, die von degenerierten menschlichen Monstern, den Freakers, heimgesucht wird.