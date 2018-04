Neu in GTA Online: The Vespucci Job, drei neue Fahrzeuge & mehr

GTA Online Fans dürfen sich freuen. Es gibt inhaltlichen Nachschub! Der Kampf zwischen Raubtier und Beute ist einer der bewegendsten Anblicke, den die Natur zu bieten hat: Wölfe jagen Elche! Löwen jagen Antilopen! Und eine Flotte von Polizeiautos jagt winzige Retro-Autos. Zwei Teams wagen sich in The Vespucci Job auf die Straßen. Doch wer sind dabei die Verrückten? Entweder seid ihr die Verrückten, die in einem Issi Classic auf der Flucht versuchen, jeden Kontrollpunkt rechtzeitig zu erreichen – oder ihr sitzt in den Streifenwagen direkt dahinter und seid auf weitaus mehr aus, als nur zu überholen. Das klingt vor allem für alle GTA Online Fans für jede Menge neuen Spaß!

Als Gejagte könnt ihr euch enge Gassen und scharfe Kurven zu Nutze machen, um die Verfolger abzuschütteln. Diese wiederrum koordinieren untereinander, um euer Ableben zu planen. Spielt The Vespucci Job ab heute und bis zum 23. April und verdient doppelte GTA$ & RP.

Drei neue Fahrzeuge

Gebt euch eurer überwältigenden Begierde hin, um mit dem Sportwagen Vapid Flash GT einige neue Löcher in den Asphalt zu bohren. Diese umfangreich modifizierbare amerikanische Fließhecklimousine ist jetzt zum Kauf bei Legendary Motorsport erhältlich. Ihr seid keine Angeber.Ihr zockt auch nicht laufend im Online Casino. Ihr seid nur etwas sonderbare, aber absolut bodenständige Personen, die nach einer Möglichkeit suchen, der Welt mitzuteilen, dass sie nur etwas sonderbar, aber absolut bodenständig sind. Wenn ihr niemandem etwas zu beweisen habt, dann zeigt ihnen das mit dem Weeny Issi Classic, der im Gegner-Modus The Vespucci Job eingeführt wird und jetzt bei Southern San Andreas Super Autos auf Lager ist. Und eines Tages werdet ihr euch in einer Situation wiederfinden, wo ihr eine amphibische Landung in einem wendigen Miniaturhelikopter mit optionalem Maschinengewehr und Raketen-Upgrade vollziehen müsst. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr froh darüber sein, euch den Hubschrauber Sea Sparrow bei Elitás Travel besorgt zu haben.

Es gibt auch Boni

Neben doppelten GTA$- und RP-Belohnungen für The Vespucci Job können Leibwächter und Mitarbeiter ab heute und bis zum 23. April doppelte GTA$-Gehälter einstreichen.

Rabatte

FAHRZEUGE

Karin 190z – 25 % Rabatt

Vapid Hustler – 25 % Rabatt

Albany Hermes – 25 % Rabatt

Phantom Wedge – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

AMMU-NATION

Alle Nahkampfwaffen – 25 % Rabatt

Körperpanzerung – 25 % Rabatt

Explosiv- & Wurfwaffen – 25 % Rabatt

FAHRZEUGVERBESSERUNGEN

Schusssichere Reifen – 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Stoßstangen – 25 % Rabatt

Umlackierungen – 25 % Rabatt (inklusive Luftfahrzeuge)

Seitenverkleidungen – 25 % Rabatt

Spoiler – 25 % Rabatt

Reifenqualm – 25 % Rabatt

4/20-SPEZIALANGEBOTE

Loggt euch ein und nutzt die folgenden Boni. Diese Boni sind aber nur am 20. April verfügbar.

Hanfplantage – 50 % Rabatt

Verbesserungen für Hanfplantagen – 50 % Rabatt

Grasverkäufe – Verdient 50 % mehr

Grüner Reifenqualm –50 % Rabatt

Zeitplan für Premium- & Zeitrennen

ZEITPLAN FÜR PREMIUM- & ZEITRENNEN

PREMIUMRENNEN: „STADTLEBEN“ (nur für Sportwagen)

Nehmt an Stadtleben teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA$ und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Fast wie eines der vielen Live-Spiele.

ZEITRENNEN: „Mount Gordo“

Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche, Mount Gordo. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.