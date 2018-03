Need for Speed Payback für Playstation 4 im Angebot

Need for Speed Payback für Playstation 4 im Angebot

Racing Fans aufgepasst! Es gibt ein neues Angebot bei Amazon. Und zwar ist der Titel Need for Speed Payback gerade im Angebot. Statt dem bisherigen Preis von 39,95 € gibt es das Spiel aus dem Hause Electronic Arts nun um interessante 29,90 €. Exklusiv für die Playstation 4.

Nur für die PS4: Need for Speed Payback im Angebot

Während die Xbox One Version noch immer für 39,95 € verfügbar ist, gibt es die PS4 Version um 10 € billiger. Auch nimmt der Titel an der “PS4 und Xbox One Games: 5 kaufen, 3 zahlen“-Aktion teil. Wer sich also gleich mehrere Titel kaufen will, sollte da unbedingt zuschlagen.

Zum Deal

Der Racing-Hit von Electronic Arts

Doch worum gehts im neuesten Titel von Need for Speed? “Payback” spielt in der Unterwelt von Fortune Valley. Nachdem Ihre Crew auseinandergerissen wurde, finden Sie wieder zusammen, um sich am “House” zu rächen. Dabei handelt es sich um ein skrupelloses Kartell, das die Casinos, Kriminellen und Cops der Stadt beherrscht. In diesem korrupten Spielerparadies sind die Einsätze hoch und das House gewinnt immer. Ihr schlüpft dabei in die Rollen von Tyler (alias “Racer”), Mac (alias “Showman”) und Jess (alias “Wheelman”). Dabei gilt es eine Vielzahl von Herausforderungen und Events zu meistern.

Need for Speed Payback ist seit dem 10. November 2017 für Xbox One, Playstation 4 und PC verfpgbar.