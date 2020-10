Home » Games Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Release im November Games Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Release im November

0 SHARES Share Tweet

Für alle Need for Speed Fans gibt es diesen November wieder Nachschub. Oder zumindest ein Game, das schonmal erschienen ist. Und nun wieder aufpoliert wurde. Es handelt sich um Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Mitte November wird es soweit sein.

Criterion Games und Stellar Entertainment entfachen den Nervenkitzel der Jagd und den Rausch der Flucht in Need for Speed Hot Pursuit Remastered neu. Ihr solltet Euren Kalender jetzt aufmachen. Und den Termin eintragen. Denn das Spiel erscheint am 6. November für PlayStation 4 (PS4), Xbox One sowie PC. Paar Tage später, am 13. November, für Nintendo Switch. Bis November könnt ihr also noch online im Casino zocken unter handycasinos24.com/neue-casinos. Danach ist dann Zeit für das neue Need for Speed.

Diese Variante lohnt sich

Und es wird sich lohnen. Auch wenn Ihr das Game damals schon gezockt habt. Denn es besticht durch verbesserte Grafik und plattformübergreifenden asynchronen Multiplayer-Wettbewerb. Wie geht das denn? Ermöglicht wird das durch das revolutionäre Autolog-Feature, dank dem sich die Spieler nahtlos mit Freunden verbinden, vergleichen und messen können.

Klingt jetzt nach Homeshopping. Aber das ist noch nicht alles. Denn das Spiel wird außerdem sämtliche Haupt-DLCs enthalten und den Spielern somit weitere sechs Stunden Spielspaß und mehr als 30 Herausforderungen bescheren. Spieler erleben so alle Inhalte von Criterions gefeiertem Need for Speed-Debüt, das unter anderem bei den Game Critics Awards 2010 als Bestes Rennspiel und bei den British Academy Video Games Awards 2011 mit dem Multiplayer-Award ausgezeichnet wurde.