Publisher Electronic Arts hat wieder einen neuen Need for Speed Titel angekündigt. Und zwar Need for Speed Heat. Der Titel wird für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Rennspiel von Ghost Games erscheint am 8. November 2019. Was können Fans erwarten? Es soll laut Hersteller “ausdrucksstarkes Tuning, eine authentische urbane Autokultur, Verfolgungsjagden mit der Polizei und eine spannende Story” bieten.

Need for Speed Heat Trailer

Und es gibt auch schon einen neuen Trailer. Den solltet ihr euch unbedingt ansehen. Lange Rede, kurzer Sinn, hier der neue Trailer.