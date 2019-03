Aktuell ist für viele junge Gamer das ein sehr heißes Thema. Auch bei uns in Österreich kommt das Thema immer öfter auf. Wie kann ich mit dem Online Spielen Geld verdienen? Eine Möglichkeit einen Einblick in dieses Thema zu bekommen, ist das Electronic Sports Festival nächstes Wochenende in Wien!

Die ESF LAN-Party – Österreichs größte LAN Party

Soviele eSportler auf einem Fleck. Das gibt es in Österreich selten. Doch nächstes Wochenende ist es soweit. Die 600 Mann starke LAN-Party findet im einzigartigen Ambiente statt. Nämlich in der 3.000m² großen Diskothek im Donau Plex statt. Statt Techno-Musik wird hier jedoch profesioneller eSports betrieben. Neben den besten Spielern und Clans Österreichs kann sich jeder um den Einzug in die Finalspiele matchen, welche in den Cineplexx Kinos vor hunderten Zuschauern vor Ort sowie Hunderttausenden auf dem weltweit größten Streaming Portal „Twitch“ live ausgespielt werden. Der Rekord-Preispool von gesamt mehr als €30.000 garantiert eSports auf höchstem Niveau und Spannung pur.

Dein Einblick in den eSports

Egal ob aktiver Spieler oder Zuseher. Im Donauzentrum erlebst du dann eSports in Reinkultur. Egal ob CS:GO, FIFA 19, DOTA 2, Hearthstone oder Rocket League. Dieses Wochenende bekommst du einen tollen Einblick in die Szene. Du brauchst dann kein Online Poker mehr zu zocken auf diesem Portal. Du kannst dann profesionellen eSport betreiben!

Der Turnierplan

Du willst wissen was genau gezockt wird? Dann schau dir einfach den Turnierplan an:

Counter Strike: Global Offensive – Preisgeld 5.000€ + 5 Gaming PCs (im Wert von 12.500€) Powered by: willla

League of Legends – Preis 2.250€ + 5 x eJam Urlaub Powered by: Wüstenrot

Coca-Cola FIFA 19 eCup mit einem Preisgeld 7.000 € Powered by: CocaCola

Hearthstone – Preisgeld 1.000€ Powered by: T-Mobile

Rocket League – Preisgeld 1.000€ Powered by: Fahrschulen Rainer

Dota 2 – Preisgeld 1.000€ Powered by: T-Mobile

Overwatch – Preisgeld 1.000€

PUBG – Preisgeld 1.000€

Bars Studios: Shiro 011 – Preisgeld 500€

Explore Area

Du willst den eSportlern über die Schulter schauen! Neben profesionellen Games gibt es im Wiener Donauzentrum genug Action im Programm. Das ESF – Electronic Sports Festival 2019 wartet wieder mit den mitreißensten Attraktionen im Bereich Gaming und eSports auf dich. Also für genug Unterhaltung ist gesorgt. Lass dir beispielsweise keinesfalls die spannensten Virtual Reality Innovationen aus ganz Europa entgehen. Was ebenfalls nicht fehlen darf. Ein riesiger Retro-Gaming Bereich. Dort werden sich vorallem die älteren Generationen wiederfinden. Während die Jungen sich dem eSports widmen können.

Das ESF – Electronic Sports Festival 2019 findet dieses Wochenende vom 28. – 30. März 2019 im Donauzentrum in Wien statt. Wir wünschen allen TeilnehmerInnen viel Erfolg