Als führender Elektronikhändler in Österreich ist MediaMarktSaturn für seine Kunden ein starker Partner. Denn Kunden finden bei MediaMarkt und bei Saturn nicht nur eine enorme Auswahl an modernen Elektronikgeräten sondern auch viele praktische Dienstleistungen vor, nach dem sowie parallel zum Warenkauf.

Die umfassende Kundenorientierung unterstreichen MediaMarkt und Saturn nun mit neuen Reparaturservices. In allen 37 Media Märkten und 15 Saturn Häusern werden an eigens geschaffenen Smart- bzw. Servicebars etwaige Smartphone-Schäden innerhalb kürzester Zeit behoben. 14 Standorte bieten die Reparaturservices sogar innerhalb von 3 Stunden an, alle weiteren können sie innerhalb von längstens 48 Stunden umsetzen. Eigene Ansprechpartner sorgen in allen Media Märkten und Saturn Häusern für die schnellstmögliche Erledigung von Reparaturen.

Oliver Klemm, CSO von MediaMarktSaturn Österreich, führt aus: „Wir sehen uns als Partner und täglicher Begleiter für Kunden in der zunehmend digitalen Welt. Das bedeutet, dass wir bestmögliche Beratung vor, beim und auch nach dem Kauf bieten möchten und einen klaren Fokus auf Services legen. Denn gute und individuell passende Services bieten hervorragende Chancen, um Kunden zu Fans und Freunden der Marke zu machen. Die neuen Reparaturservices sind hier eine von vielen wichtigen Maßnahmen, um die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu steigern und das Kundenerlebnis zu optimieren.“

Sichere und zuverlässige Reparatur ab 35 Euro

Wer kennt das nicht? Das neue Smartphone fällt zu Boden und das Display hat einen Sprung. An wen wendet man sich für eine professionelle Reparatur? Und wie schnell ist es möglich, sein Gerät wieder zu verwenden? MediaMarktSaturn kennt die damit verbundenen Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden und setzt daher einen noch stärkeren Fokus auf Service- und Reparaturleistungen. Sicherheit und Zuverlässigkeit – insbesondere auch bei der Smartphone-Reparatur – spielen dabei eine wichtige Rolle, denn es geht darum, allfällige Hersteller-Garantieansprüche zu wahren.

Ab sofort können deshalb österreichweit in allen 37 Media Märkten und in allen 15 Saturn Häusern häufig auftretende Schäden an Smartphones von Apple, Huawei und Samsung in binnen maximal 48 Stunden behoben werden. Dieses Service gibt es bereits ab 59,99 Euro inklusive Material und es betrifft Display- und Akkutausch sowie weitere kleine Reparaturen wie etwa den Tausch der Ladebuchse. Und es kommt noch besser: Für alle, die es wirklich eilig haben, gibt es gegen einen Aufpreis von 35 Euro an ausgewählten Standorten die drei Stunden Sofort-Reparatur.

MediaMarktSaturn setzt Qualität und Kompetenz

MediaMarktSaturn arbeitet eng mit seinen Industriepartnern zusammen und nutzt für die Reparatur von Geräten Ersatzteile Original-Qualität. Zudem sind ausgebildete Experten in diesem Bereich tätig, die mit den jeweiligen Marken bestens vertraut sind. An den Service- und Smartbars erhalten Kunden zusätzlich natürlich auch kompetente Beratung zu verschiedenen Schutzpaketen, unterschiedlichen Mobilfunk-Tarifen und Garantiepaketen.

Weitere umfassende Informationen rund um alle Services und Preise gibt es auch online bei MediaMarkt und Saturn.