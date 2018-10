Spider-Man Fans dürfen sich freuen! Es gibt wieder neue spielbare Inhalte! Denn absofort kann die erste Erweiterung des Action-Spektakels Marvel’s Spider-Man downgeloadet werden. Wer also bereits auf neue Inhalte sehnsüchtigst gewartet hat, wird sich freuen. Denn es wird actionreich. Der Titel des DLCs lautet Der Raubüberfall und ist für PS4 verfügbar. Erhältlich ist diese im PlayStation Store. In der Erweiterung treffen Altbekannte aufeinander. Spider-Man und Mary Jane Watson treffen bei der Untersuchung eines Raubüberfalls in einem Kunstmuseum auf eine alte Liebe Peter Parkers: Black Cat! Es handelt sich dabei um Felicia Hardy, die sein Doppelleben ordentlich durcheinanderbringt. Die Jagd nach Black Cat wird Spider-Man und MJ immer tiefer in die dunkle Welt von Manhattans Verbrecherfamilien hineinziehen.

Das erste Kapitel der dreiteiligen, zusammenhängenden DLC-Reihe Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft bietet Spielern viele neue Missionen, Gegner-Fraktionen, Herausforderungen, Trophäen und drei zusätzlichen Anzüge, unter anderem den Ausdauer-Anzug, der vom bekannten Marvel-Illustrator Gabriele Dell’Otto entworfen wurde. Die neuen Anzüge werden vor allem denjenigen gute Dienste leisten, die sich den Bösewichten Manhattans im kürzlich durch ein Update hinzugefügten “Neues Spiel+”-Modus auf dem neuen Schwierigkeitsgrad “Ultimativ” stellen möchten.

Spider-Man DLC Trailer

Ihr wollt Euch einen Einblick in den neuen DLC verschaffen? Dann solltet ihr euch einfach diesen Trailer ansehen. Der vermittelt schon einen guten Einblick in die neuen Inhalte!

Wer das Spiel noch nicht hat, sollte sich den Titel unbedingt downloaden. Die Downloadwartezeit könnt ihr mit Casino Slot Spiele und Top Online Casinos überbrücken.

Wo bekomm ich den DLC?

Es gibt mehrere Möglichkeiten den neuen DLC zu bekommen. Einerseits ist Marvel’s Spider-Man: Der Raubüberfall im PlayStation Store entweder einzeln oder im Bundle mit den beiden anderen DLCs Revierkämpfe und Silver Lining erhältlich. Diese erscheinen zwar erst in den nächsten Monaten. Und zwar im November und Dezember. Doch wer sich diese bereits jetzt sichern will, kann dies gleich erledigen. Wer Marvel’s Spider-Man bislang noch gar nicht gekauft haben sollte, der kann sich den Titel inklusive aller DLCs downloaden. Dies ist ebenfalls im PS Store möglich.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.