Madden NFL 19 Fans aufgepasst! Die Football Saison geht bald wieder los. Und ein wenig früher startet die virtuelle Saison. Denn seit wenigen Tagen ist der Titel Madden NFL 19 aus dem Hause Electronic Arts für Playstation 4 (PS4), Xbox One und PC erhältlich. Damit können Fans wieder auf Konsolen und PC das runde Laberl erobern. Und wer das bald und kostengünstig machen will, für den gibt es jetzt ein Angebot. Denn bei Amazon ist der Titel nun für 59,90 € verfügbar. Wer sich also den Football-Titel von EA noch nicht gesichert hat, sollte jetzt zuschlagen.

Madden NFL 19 für 59,99€

Wer sich auf die bevorstehende NFL Saison einstimmen will, sollte dies mit dem neuen Madden NFL 19 machen. Die bekannteste und beste Footballliga der Welt, die NFL, startet im September in ihre 99. Saison (!!). Und auch virtuell tut sich einiges. Diesmal lacht Steelers Wide-Receiver Antonio Brown vom Cover von Madden NFL 19.

Madden NFL 19 ist am 10. August für Xbox One, Playstation 4 (PS4) und PC erschienen.