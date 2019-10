Jeder wird das Lied wohl kennen, die Serie sowieso und auch schon ein Videospiel hat wahrscheinlich jeder von euch gezockt. Die Rede ist von den Ghostbustern! Heute gibt es neues Videomaterial. Denn der Launch Trailer wurde veröffentlicht!

Launch Trailer zu Ghostbusters: The Video Game Remastered

Lange Rede, kurzer Sinn, schaut euch das Video an!

Das beliebte und gefeierte Ghostbuster-Videospiel ist endlich wieder zurück. Doch was erwartet User in dem neuen alten Spiel? Schnallt euch euer Protonen-Pack nochmal an. Denn ihr dürft wieder mal New York retten. Zusammen mit den gleichen Stimmen und Gesichtern von damals!

Denn das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson. Zu dem erwartet euch ein einzigartiges Gameplay. Erlebt eine einzigartige Geisterjagd, bei der ihr euch mit Upgrade-fähigen Waffen in zerstörbaren Umgebungen rangelt und raffinierte Fallen stellt. Testet das Feuer eures Teams in gigantischen Boss-Kämpfen.

Ghostbusters: The Video Game Remastered erscheint für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch!