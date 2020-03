Die besten Luftkühler Test 2020 für Euch! Ihr seid auf der Suche nach neuen Turmventilatoren für eure Wohnung. Doch was müssen Luftkühler können? Am besten kalte Luft produzieren, damit die warme Jahreszeit erträglicher wird. dazu bräuchte man wahrscheinlich eine Klimaanlage. Aber diese Modelle können die Luft in einem Raum zirkulieren lassen, so dass Ihr statt der quälenden Hitze eine angenehme Brise spürt. Und die Verwendung eines Luftkühlers wird nicht nur den eigenen Komfort erhöhen. Nein auch könnt ihr euch ein wenig Geld sparen. Denn wir haben für euch die besten Luftkühler im Jahr 2020.

Der Vergleich im Luftkühler Test 2020

Im ersten Teil des folgenden Artikels stellen wir Euch die Luftkühler des Jahres 2020 vor. Diese Modelle erzeugen eine kühlende Brise, die während des Sommers kühl hält und sie tun dies geräuschlos. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Man will ja nebenbei TV schauen, sich unterhalten, zocken oder einfach relaxen.

Im zweiten Teil werfen wir einen Blick auf einige der Merkmale, die einen guten Luftkühler ausmachen. Außerdem schauen wir uns an, wie jedes dieser Merkmale Eure persönliche Erfahrung beeinflussen kann.

Dyson Air Multiplier AM07

Der Dyson Air Multiplier AM07 ist ein großartiges Modell für diejenigen, die nach einem hochqualitativen Luftkühler suchen. Auch ist der optisch ein wahrer Hingucker und auch die Bewertungen auf Amazon sind top!

Eines der Dinge, die uns an diesem Modell gefallen haben, ist, dass es mit nicht weniger als 10 Luftstromeinstellungen ausgestattet ist. Wodurch es für jede Art von Raum geeignet ist, egal wie klein oder groß er ist. Eine weitere gute Sache an diesem Modell ist, dass es sehr leise ist. Ihr könnt den Kühler in einem Arbeitszimmer oder in einem Schlafzimmer aufstellen, ohne dass er bei der Arbeit stört. Und erzeugt nebenbei noch ein angenehmes Klima.

Was den Luftstrom des Ventilators aus dem Hause Dyson betrifft, so verwendet dieses Modell eine Luftvervielfacher-Technologie, die einen starken, konstanten Luftstrom erzeugt. Auch benötigt der Luftkühler aufgrund seiner Bauweise und seiner hohen Qualität weniger Wartungsaufwand als andere Modelle. Unabhängig von der Häufigkeit seiner Verwendung wird der Ventilator keinen Staub ansammeln und ist daher extrem leicht zu reinigen.

Vor- und Nachteile

Sehr leise

Teuer

Honeywell HO-5500RE

Ihr seid auf der Suche nach einem günstigeren Luftkühler als den von Dyson? Dann haben wir genau das richtige für euch. Denn dieses kleine Gerät scheint nur klein zu sein. Aber es hat es insich. Denn dieser Luftkühler hat Turbowindgeneratorblätter (cooles Wort!) die extrem leistungsstark sind. Sie bewegen die Luft schneller als typische Blätter. Der Ventilator bietet dabei drei Geschwindigkeiten. Mit denen könnt Ihr sicher sein, dass die Bewegung der Luft und dadurch die Kühlung in Eurem Raum perfekt ist.

Der Honeywell-Ventilator bietet Ihnen auch die Möglichkeit, einen Breeze-Modus einzuschalten. Dieser Modus vermittelt den Eindruck, dass im eigenen Wohnzimmer ein leichter Außenwind herrscht. Das kann angenehm sein und entspannend, während Ihr Euer Buch lesen oder Euren Kaffee auf der Couch trinken wollt.

Und für die ganz faulen oder vergesslichen unter euch, hat der Honeywell HO-5500RE etwas besonderes. Denn wenn Ihr den Ventilator ausschalten möchten, ohne von der Couch aufstehen zu müssen, gibt es eine automatische Abschaltung in 2-, 4- oder 8-Stunden-Intervallen. Oder noch besser: Ihr benutzt einfach die Fernbedienung, die dabei ist. Obwohl der Motor stark ist, ist die Leistung wirklich leise und und die Kühlung top!

Vor- und Nachteile

Preis

Preis Breeze Modus

Breeze Modus Automatische Abschaltfunktion

Vielleicht ein wenig zu klein

Honeywell HO-5500RE oszillierend Turmventilator Benutzerfreundliche Tasten mit LED Display

Großer Abdeckungsbereich durch oszillierende Front ohne Sicherheitsbedenken, da das Motorgehäuse stabil bleibt

Zeitschaltuhr zur Programmierung des Ventilators für bis zu 4 Stunden

3 Schaltstufen für dauerhaften Komfort

3 unterschiedliche Programme, perfekt für alle persönlichen Präferenzen: Standard, Natur (natürliche Briese durch Simulation unterschiedlicher Windstärken) und Nachtruhe (abnehmende Windstärke)