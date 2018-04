Nun wurde LEGO die Unglaublichen auch offiziell angekündigt. Nachdem in den letzten Tagen die Ankündigung bereits durchgesickert worden war, folgte nun der offizielle Part. Demnach wird Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney und Pixar das Videospiel LEGO Die Unglaublichen im Juni auf den Markt bringen. Der offizielle Release Termin ist der 15. Juni 2018. Erscheinen wird das Spiel für den PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

Der offizielle LEGO Die Unglaublichen Release

Freunde der LEGO Serie dürfen sich also auf den 15. Juni 2018 freuen. Auch die offizielle Aussendung macht schon Lust auf Mehr! “Im Spiel können Spieler actionreiche Story-Level und eine epische Spielwelt, einschließlich Municiberg und Nomanisan Island, erkunden und ihre einzigartigen superstarken Fähigkeiten nutzen, um die Superschurken der Stadt ihrer gerechten Strafe zuzuführen.”

“Das Franchise von Die Unglaublichen – vollgepackt mit Superhelden-Charakteren, Abenteuer und Teamwork, in Kombination mit dem Humor, dem Rätsellösen und unerwarteten Überraschungen der LEGO Spiele – schafft eine perfekte Kombination für Spieler”, sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games Publishing. “Mit LEGO Die Unglaublichen erleben Fans die pausenlose Action aus beiden Filmen und bekämpfen als Superhelden-Familie zusammen das Verbrechen.”

Der offizielle Ankündigungstrailer

“LEGO Die Unglaublichen bietet stundenlangen kreativen Spielspaß mit einer einfallsreichen LEGO Version der Unglaublichen-Filme”, sagt Sean William McEvoy, Vizepräsident, Digitale Spiele & Apps, The LEGO Group. “Das kooperative Rätsellösen bringt Spaß für die ganze Familie.”

“Fans aller Altersklassen werden dieses neue Unglaublichen-Spielerlebnis lieben”, sagt Lisa Anderson, Vizepräsidentin, Spiele, Disney Consumer Products & Interactive Media. “LEGO Die Unglaublichen präsentiert spannende neue Abenteuer, angeführt von der unvergleichlichen Unglaublichen-Familie, und stellt ihre Fähigkeiten, und ihre Familie, in einer LEGO Welt voller Spaß und Überraschungen auf die Probe.”