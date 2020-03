Home » News LEGO Architecture 2020: Das sind die besten Bausätze NewsSpielzeug LEGO Architecture 2020: Das sind die besten Bausätze

Das sind die besten LEGO Architecture 2020. Doch ist LEGO auch was für Erwachsene? Wenn man an LEGO denkt, ist das Erste, was den meisten Menschen in den Sinn kommt, ihre Kindheit. Jeder hatte unzählige LEGO Steine daheim. Die meisten von uns haben mit diesen kleinen LEGO Steinen gespielt. Daher verbinden wir LEGO auch mit unserer Kindheit und unseren Kindern. Doch das täuscht. Denn LEGO hat vieles für Menschen jeden Alters. Nicht umsonst zählt LEGO zu einer der weltweit stärksten Marken.

Die besten LEGO Architecture 2020

Es gibt Tausende von Erwachsenen auf der ganzen Welt, die gerne mit diesen winzigen Plastikbausteinen spielen. Und aus diesem Grund hat das Unternehmen die sehr beliebte LEGO Architecture-Reihe herausgebracht. Damit auch die älteren Kundenkreise berücksichtigt werden.

Aber hier nun die besten und coolste LEGO Architecture 202 Bausätze von LEGO:

LEGO Architecture New York City Skyline

Ihr seid New York Fans? Dann solltet Ihr Euch dieses Teil nicht entgehen lassen. Die Stadt, die niemals schläft. New York ist die Heimat von Freunden, die in Woody-Allen-Filmen verewigt wurden, und sie ist voller berühmter Sehenswürdigkeiten. Von denen man wahrscheinlich schon gehört hat, bevor man irgendwo in der Welt auf Urlaub oder auf Reisen war. Und sie sind alle in diesem Set vertreten.

Die Skyline der Lego Architecture New York City bringt den ganzen Glanz und Glamour von New York in Euer Wohnzimmer! Denn es ewartet Euch sowohl die Freiheitsstatue als auch das unverwechselbare One World Trade Center, das Empire State Building und das Chrysler Building. Ebenfalls enthalten ist das Flatiron Building. Ihr habt das sicher schonmal auf Fotos und in Filmen gesehen, aber nie wirklich verstanden, was es bedeutet. Richtig? Zumindest geht es uns so.

LEGO Architecture London Skyline

Der Architekturbausatz London Skyline ist einer der besten Lego-Architektur-Sets. Und für Fans von London ein Must-Have! Dieser bringt die ganze Klasse Londons in Euer Wohnzimmer. So könnt Ihr ganz alleine die berühmte Skyline der Stadt nachbauen. Ursprünglich nur im Lego Store im Covent Garden in London erhältlich, ist das Set jetzt weltweit erhältlich. Perfekt also für alle, die nach dem Brexit auch noch London-Feeling daheim haben wollen.

Man muss das Vereinigte Königreich nicht lieben, um dieses Set zu genießen. Es ist eine großartige Ergänzung für alle Lego-Enthusiasten und fügt sich nahtlos in die besten Lego-Architektur-Sammlungen ein. Wie andere Teile der Lego-Architekturserie wird das Set mit einer informativen Broschüre geliefert. Also ihr werdet nicht alleine gelassen. In der mitgelieferten Broschüre wird Euch die Geschichte und der Bau der jeweiligen Gebäude ausführlich beschrieben. Also man lernt auch gleich was dabei. Ist doch praktisch oder?

Lego Architecture Shanghai Skyline

Auch für Fans der asiatischen Länder und Städte gibt es in LEGO Architecture ausreichend Bausätze. Denn der Lego-Bausatz für Shanghai ist ebenfalls weit vorne bei den besten im Jahr 2020. Warum? Es bietet etwas, das ein wenig anders ist, als das, was wir jeden Tag zu sehen gewohnt sind. Vor allem nimmt er Euch, wie London, mit auf eine Reise durch die Traditionen einer der geschichtsträchtigsten Nationen der Welt.

Von allen Lego-Architektur-Sets bietet Euch das Modell Shanghai das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser coole LEGO Bausatz verfügt über nicht weniger als sieben verschiedene Standorte und Sehenswürdigkeiten, die Euch das Gefühl geben, dass Ihr Euch mitten in Shanghai befindet. So erwarten Euch der spiralförmige Turm von Shanghai, der Oriental Pearl Tower, das World Financial Center, das Radisson Blu Hotel, die Bund Buildings, der Chenghuang Miao-Tempel und die Longhua-Pagode.

Weitere interessante LEGO Architecture Bauwerke

Bestseller LEGO Architecture 2020: Das sind die Top 5

Ihr seid auf der Suche nach den Bestsellern? Wir haben eine Liste, welche LEGO Architecture Produkte am häufigsten gekauft werden. So könnt Ihr Euch an den anderen Personen orientieren. Das sind die Top 5 der LEGO Architecture 2020 Produkte.

Was bedeutet LEGO eigentlich?

Wohl jeder kennt LEGO. Aber woher kommt dieser Name eigentlich, werdet Ihr Euch fragen. Weil Ihr ja nach den besten LEGO Architecture 2020 Bausätzen sucht. Während der Name für Menschen, die ihn zum ersten Mal hören, seltsam klingen mag, ist Lego die Kurzform von “leg godt”. Das kommt aus der dänischen Sprache und bedeutet “gut spielen”. Diese Spielzeuge wurden von Ole Kirk Christiansen erfunden und werden von der in Billund, Dänemark, ansässigen Firma The LEGO Group hergestellt. Was als ein Unternehmen begann, das einfache, ineinandergreifende Plastikbausteine herstellte, ist heute ein riesiges Imperium. LEGO hat dabei Spiele, Filme, Wettbewerbe und Vergnügungsparks unter der eigenen Marke.

Das Unternehmen ist so dabei erfolgreich, dass es bis 2015 insgesamt über 600 Milliarden LEGO-Steine produziert hat und mit jedem Jahr neuere Produkte auf den Markt bringt.