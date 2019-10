Kryptowährungen sind von Mythen umgeben, und skrupellose Geschäftsleute schreiben ihnen fantastische Eigenschaften zu, nur um die unwissende Öffentlichkeit davon zu überzeugen, in verschiedene digitale Gelder zu investieren.

Immer wieder sind wir auch mit scheinbar unglaublichen Werbeanzeigen über Bitcoins konfrontiert worden. Ist es wirklich möglich, von den Kryptowährungen zu profitieren oder ist es besser, sich auf solche Roboter wie Bitcoin Superstar zu verlassen? Schauen wir uns am Beispiel von Bitcoin die häufigsten Mythen an und versuchen wir die zu zerpflücken.

Mythos Nr. 1: Ewigkeit

Die Behauptung, dass Bitcoin ewig ist und alle Aufzeichnungen für immer aufbewahrt werden, ist bereits heute zweifelhaft. Das System kopiert und speichert alles korrekt, aber die Datenmenge ist bereits so groß, dass der Besitzer derselben Bitcoins 100 Gigabyte Daten auf dem Computer speichern muss. Je mehr Transaktionen und Systemteilnehmer, desto mehr Speicherplatz wird auf der Festplatte benötigt. Mit modernen Festplatten beträgt die sogenannte Ewigkeit nur 10 Jahre. Und das Bitcoin-Team hatte immer noch Glück. Das Ethereum-Netzwerk hat in nur 2,5 Jahren 200 Gigabyte an Transaktionen gewonnen. Das gesamte Volume muss auf einen Computer heruntergeladen werden, bevor Sie mit dem Mining von Ethern beginnen können. Andernfalls funktioniert das Tätigen und Akzeptieren von Zahlungen nicht.

Mythos Nr. 2: Bitcoin kann nicht ergriffen werden

Die Dezentralisierung von Blockchain-Systemen ist stark übertrieben. Im Idealfall ist jeder Miner auf den Schutz des Netzwerks angewiesen, wobei alle Transaktionen (und wir haben bereits gesehen, dass dies nicht der Fall ist) erhalten bleiben und eine Monopolisierung des Speichers verhindert wird. Tatsächlich haben sich Bergleute seit langem in Gruppen (Pools) geeinigt, da der Abbau von Kryptowährung allein fast unrealistisch ist. Heutzutage kontrollieren die 4 größten Pools die Hälfte aller Kapazitäten im Bitcoin-System. Das heißt, Geheimdienste oder andere interessierte Parteien müssen nur auf vier Steuerrechner zugreifen können, und wenn jemand 51% der Leistung des Netzwerks unter seiner Kontrolle sammelt, wird er tatsächlich der Regulierer dieses Netzwerks.

Mythos Nr. 3: Die Blockchain-Transaktionsanonymität bietet eigentlich keine Anonymität

Fast jede Transaktion erfordert ein Identifikationsverfahren, wenn Sie diese Art von elektronischem Geld in echte Dollar, Euro oder Rubel umtauschen möchten. Solange Sie anonym sind, sind Ihre Kryptomünzen auch für Sie nutzlos. Wenn Sie mit dem Bezahlen und Akzeptieren von Zahlungen beginnen, wird das gesamte Netzwerk über den Status Ihres Kontos und die abgeschlossenen Transaktionen informiert. In der Tat ist dies kein Nachteil. Offenheit war die Grundlage der Blockchain. Das ist einfach nicht sehr ehrlich. Betrüger locken heute Unwissendemit dem Mythos der vollständigen Anonymität des Benutzers in Kryptowährungs-Systemen.

Mythos Nr. 4: Bitcoin wird das Geld ersetzen

Transaktionen werden alle 10 Minuten im Block aufgezeichnet. Nach dem Erscheinen der Aufzeichnung sollte es 50 Minuten dauern, bis die Aufzeichnung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann und der Status permanent angezeigt wird. Stellen Sie sich vor, Sie stehen eine Stunde lang an der Kasse und haben den Kauf bezahlt. Das Geschäft ist 10 Stunden am Tag geöffnet, was bedeutet, dass mit Hilfe von Bitcoins nur 10 Käufer etwas kaufen können. Es ist unwahrscheinlich, dass digitale Münzen das Geld ersetzen. Sie werden stattdessen das Arsenal an Akkumulationsmitteln wie Aktien oder Gold nachfüllen.