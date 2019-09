Gute Nachrichten für alle FIFA 20 Fans! Zumindest wenn es nach den letzten Gerüchten geht. Denn demach soll die FIFA 20 Demo früher erscheinen als gedacht.

FIFA 20 Demo Release früher?

Bislang gibt es noch keine Bestätigung von Publisher Electronic Arts. Aber der Xbox Store hat ein neues Release-Datum geleakt. Bislang konnte davon ausgegangen werden, dass die FIFA 20 Demo am 12. September erscheinen wird. Dies wurde von mehreren Websiten bereits prognostiziert.

Kommt die Demo bereits am 10. September?

Doch nun hat ein Screenshot aus dem Xbox Store den Release Termin der FIFA 20 Demo anscheinend verraten. So soll die Demo bereits am 10. September verfügbar sein. Bestätigt wurde das aber nicht.

In wenigen Wochen erscheint FIFA 20. Und zwar am 27. September 2019. Wer das Spiel allerspätestens an diesem Tag im Briefkasten haben will, sollte sich den Titel unbedingt vorbestellen.

