Du willst Saints Row The Third für Nintendo Switch vorbestellen? Dann bist du hier genau richtig. Denn Anfang Mai erscheint der Titel nun endlich auch für die Nintendo Switch. Wir sagen dir, warum du den Titel heute vorbestellen solltest. Und warum Nintendo Switch Fans sind Saints Row: The Third auf alle Fälle kaufen sollten.

Saints Row The Third für Nintendo Switch vorbestellen

Nun können endlich auch Nintendo Switch Besitzer das Kapitel der Saints Row Saga selbst in die Hand nehmen. Denn am 10. Mai 2019 erscheint das Spiel aus dem Hause THQ. Der Titel ist für alle anderen Konsolen bereits seit längerer Zeit verfügbar. Damsl 2011 ist Saints Row: The Third für Xbox 360 und Playstation 3 (PS3) erschienen. Und nun hat sich Publisher THQ auch entschieden, dass das Spiel für alle Nintendo Switch Besitzer portiert wird.

Endlich könnt ihr also den Kampf in Steelport auf eurer Nintendo Switch Konsole aufnehmen. Was erwartet euch? Naja in Saints Row Manier gibt es eine Flut aus Sünde, Sex, Drogen und natürlich jede Menge Waffen. Die Stadt scheint im Chaos zu versinken. Es gelten eigene Regeln.

Was ist bislang geschehen?

Es sind Jahre vergangen, seitdem die Third Street Saints Stilwater für sich erobert haben. Und sich von einer Gang zu einer eigenen Marke mit Sneakern, Energy Drinks und Johnny Gat Bobblehead-Figuren entwickelt haben. Doch wer sind die Saints eigentlich? Sie sind die Könige von Stilwater! Allerdings ist ihr Status als Superstars nicht unbemerkt geblieben. Den Ruhm möchten auch andere abstauben. Und zwar: Das Syndikat! Es handelt sich dabei um ein legendäres kriminelles Netzwerk mit weltweiten Ablegern. Dieses fordert nun seinen Tribut von den Saints. Und hier kommt ihr ins Spiel. Also die Zeiten sind vorbei, wo ihr Online Poker auf NeueCasinos24.com zockt! Es wird Zeit für Saints Row: The Third auf der Nintendo Switch! Let’s get ready!

Anstatt sich aber dem Willen des Syndikats zu beugen, bekämpfen die Saints das Netzwerk in der einst prachtvollen Stadt Steelport, die zu einem Sumpf aus Sünde und Kriminalität geworden ist. Und es gibt viele Möglichkeiten. Mit einem Panzer durch die Luft fliegen. einen Luftanschlag per Sattelit. Oder eine eine mexikanische Wrstling-Gang angreifen. Oder ganz bizarr: Verteidige dich gegen Elite-Truppen mit nichts weiter als einem Sexspielzeug. Dsa klingt schon chaotisch. Willkommen zu einem der abgefahrensten Spiele, die es jemals gab. Saints Row eben.

Wozu vorbestellen?

Oft ist es bei Spielen leider so, dass man dann das Spiel haben will, wenn es alle haben möchten. Und dann ist es ausverkauft und man muss ein wenig warten, bis das Spiel wieder verfügbar ist. Und dies kann man verhindern, in dem man den Titel vorbestellt. In Saints Row: The Third – The Full Package bekommt ihr aber noch mehr. Denn das Spiel beinhaltet das Spiel “Saints Row: The Third” selbst. Und alle drei Missionspacks und mehr als 30 DLC Gegenstände. Fast alle bereits veröffentlichten Inhalte sind bereits auf dem Datenträger enthalten.

Brauche ich Saints Row: The Third?

Um es auf den Punkt zu bringen: Ja! Wenn du eine Switch von Nintendo hast, solltest du dir das Spiel auf alle Fälle überlegen. Folgendes erwartet dich dabei:

Krasses Waffenarsenal: Man kann seinen Gegner besiegen. Aber man kann ihn auch demütigen. Und darum geht es in Saints Row. Hover Jets, menschliche Kanonenfahrzeuge und zweckentfremdetes Sexspielzeug sind allesamt Teil des Spaßes.

Der Wahnsinn zum Mitnehmen: Du kannst alleine zocken! Oder mit anderen. Und versuch mal folgendes: Lande nackt auf dem brennenden Truck deines Freundes und das per Fallschirm! Klingt krass? Ist es auch! Steelport macht mit einem Freund einfach noch mehr Spaß!

Endlich auch auf Nintendo Switch: Wir mussten eh nicht lange warten! Nur paar Jahre 😉 Saints Row: The Third – The Full Package ist die langersehnte Veröffentlichung. Und jetzt für die Nintendo Switch erhältlich.