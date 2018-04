Für alle Detroit: Become Human Fans gibt es jetzt was auf die Ohren! Denn es gibt Neuigkeiten zum Soundtrack des Toptitels für die Playstation 4. Am 25. Mai 2018 erscheint der Sci-Fi-Thriller Detroit: Become Human exklusiv für PlayStation 4. Darauf warten schon zahlreiche User. Das Spiel lässt die Spieler in die Rolle von drei Androiden schlüpfen, die mit der Zeit ein eigenes Bewusstsein erlangt haben und die Standards der Gesellschaft im Jahre 2040 hinterfragen.

Damit die Geschichten der Protagonisten auch durch den Soundtrack spürbar werden, wurden gleich drei Komponisten für die musikalische Untermalung engagiert. Jedem Charakter wird dabei eine ganz eigene Note verliehen. So werden die kalten, mechanischen Verhaltenszüge von Connor mit vornehmlich elektronischen Klängen hervorgehoben, während Karas Suche nach Identität, Liebe und Empathie von emotionaler Musik begleitet wird. Episch klingt es bei Markus, dessen erhabenes Abenteuer besonders davon profitiert.

Drei Komponisten für den Top Titel

Karas Komponist: Cellist Philip Sheppard: Philip Sheppard stieß schon früh zum Team dazu und konnte seine jahrelange Erfahrung als Komponist für Film- und Serien-Soundtracks in die Entwicklung einfließen lassen.

Connors Komponist: Nima Fakhrara: Nima Fakhrara, bekannt durch den Film "The Signal", ist dem Team besonders durch die Verwendung selbstgebauter Instrumente aufgefallen, die Connors sehr eigenen Charakter unterstreichen.

Markus' Komponist: John Paesano: Mit epischen orchestralen Kompositionen für erfolgreiche Produktionen wie "Daredevil" (Netflix) und "Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth" war John Paesano die perfekte Besetzung für das Abenteuer von Markus.

In enger Zusammenarbeit mit führenden Designern des Entwicklerstudios Quantic Dream entstand auf diese Weise ein überzeugendes Ergebnis, das am 25. Mai 2018 dem Gesamterlebnis der emotionalen Reise aus Detroit: Become Human gerecht wird.