Gerade zum Release werden viele Games ein wenig teurer angeboten. Auf saturn.at ist dies aktuell für God of War für die Playstation 4 nicht der Fall. Denn dort gibt es den Titel noch immer für 59,90 €. Im Gegensatz zu Amazon. Dort ist der Titel für über 70€ verfügbar. Noch dazu ist dieser auch aktuell nicht verfügbar.

God of War PS4 Angebot

Wer sich den Titel noch nicht geholt hat, der sollte dies schleunigst nachholen! Bestellt man dann noch auf saturn.at, gibt es 3 exklusive Shields. Dazu müsst ihr euch die limitierte Day-One-Edition holen. Und genau diese gibt es gerade für 59,90 €. Doch welche drei exklusiven Shields sind dabei?

“Buckler of the Forge”

“Dokkenshieldr”

“Shining Elven Soul Shield”

Aus dem Schatten der Götter getreten, muss Kratos sich an ungewohntes Terrain anpassen, unerwartete Bedrohungen überstehen und seine zweite Chance als Vater nutzen. Zusammen mit seinem Sohn Atreus begibt er sich in die furchtbare Wildnis des Nordens und kämpft in einer zutiefst persönlichen Angelegenheit. Diese überwältigende Neufassung von God of War nimmt die prägenden Hauptbestandteile der Serie .Wuchtige Kämpfe, atemberaubenden Umfang und eine monumentale Geschichte!

Also wer sich den Titel noch nicht geholt hat, sollte dies nun machen!

Zum Angebot