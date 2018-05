Das ist mal ein Auftakt zum Release! Wie der Publisher Sony Interactive Entertainment heute bekannt gab, hat sich God of War exklusiv für PlayStation in den ersten drei Tagen weltweit über 3,1 Millionen Mal verkauft. Damit hat der Titel einen neuen Rekord aufgestellt. Denn somit handelt es sich um den am schnellsten verkaufte First Party-Titel für die PlayStation 4 ist. Dieser Rekord kann sich sehen lassen!

Retour nach acht Jahren!

Lange mussten Fans warten. Entwickelt von Santa Monica Studio der SIE Worldwide Studios kommt God of War mit einem Paukenschlag aus einer achtjährigen Pause der Marke zurück. Mit dem erzielten Erfolg und nahezu ausnahmslos positivem Feedback von Kritikern und Spielern zählt das Konsolen-Debüt zu den am besten bewerteten PS4-Spielen überhaupt.

„Ich möchte den Millionen von Fans auf der ganzen Welt persönlich danken, die sich entschlossen haben, mit uns Kratos’ neuestes Abenteuer zu erleben. Ihre Unterstützung ist wirklich inspirierend und ist der Grund dafür, warum wir uns jeden Tag anstrengen, um Grenzen zu überschreiten und aufregende Spielinhalte bieten zu können. Ich möchte auch unserem großartigen Team von Santa Monica Studio danken. Die Leidenschaft für Storytelling im ganzen Team ist riesig und ich hoffe, dass wir uns nie mit dem, was dem Standard entspricht, zufrieden geben. Wir freuen uns darauf weiterhin von Fans zu hören, die großen Spaß mit dem Titel haben und Erinnerungen von ihren liebsten Momenten aus God of War erschaffen, an die sie sich noch in Jahren erinnern.“ sagte Shannon Studstill, VP, Product Development, Head of Santa Monica Studio, SIE.

