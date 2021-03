Die neuesten Spiele für 2021

Im Jahr 2020 kündigte Sony die Veröffentlichung der PS5 an. Diese Version der Playstation bringt technologische Fortschritte und neue Funktionen mit sich. Im Folgenden findest du die kommenden Neuerscheinungen für 2021

RED DEAD

In einem neuen “Dankeschön an die Rockstar-Games-Community”-Post auf dem Rockstar Newswire hat Rockstar Games einige neue Inhalte für Red Dead Online angeteasert. Im Zuge dessen bestätigt Rockstar auch, dass es “Beschäftigungsmöglichkeiten” für das Spiel geben wird, also neue Rollen.

Wenn du ein Fan von Glücksspielen bist, wie du bei neue Online Casinos finden kannst, ist Red Dead Redemption die beste Kombination aus diesen beiden. Red Dead Redemption ist an der amerikanischen Frontier im 19. Jahrhundert angesiedelt. Es handelt von Jason Marston, der sich an den Entführern seiner Familie rächen will. Wenn dein Avatar nicht gerade auf Pferden reitet, kannst du eines der sechs Casino- und Wettspiele spielen, von Armdrücken bis Texas Hold’em. Wenn du deine Freunde in das Spielerlebnis einbeziehen möchtest, kannst du den Online-Mehrspielermodus sowohl für kooperatives als auch für kompetitives Spiel nutzen. Red Redemption wurde für seine Musik und sein fantastisches Gameplay gelobt und hat zahlreiche Auszeichnungen als Spiel des Jahres gewonnen.

BALAN WONDERWORLD

Dieses Spiel ist ein herrliches Action-Plattform-Spiel, zentriert um das Balan Theater. Unter der Führung des rätselhaften Maestro Balan nutzen die Stars der Szene, Emma und Leo, die Sonderfähigkeiten verschiedener Rollenkostüme, um in der bizarren Traumwelt von Wonderworld auf Abenteuer zu gehen. Hier vermengen sich Erinnerungen und Bilder aus der realen Welt mit dem was den Menschen am Herzen liegt.

In der Wonderworld warten zwölf verschiedene Geschichten mit jeweils einzigartigen Eigenschaften auf unsere Stars. Du erkundest jeden Winkel dieser labyrinthischen Schauplätze, die mit zahlreichen Tricks und Fallen gespickt sind, um an das Herz der jeweiligen Geschichte zu gelangen. Wonderworld existiert in den Herzen und der Fantasie der Leute.

Hintergrund dieser Geschichte ist die fantastisch-bizarre Umgebung von Wonderworld. Ein Ort, in der sich die freudigen und positiven Erlebnisse der Menschheit mit ihren Sorgen und ihrer Negativität vermischen.

OUTRIDERS

Während die Menschheit in Enoch in den Schützengräben verblutet, gestaltest du deinen eigenen Outrider und beginnst eine Reise über den feindlichen Planeten. In einer abwechslungsreichen Geschichte, die eine vielfältige Welt einbezieht, lassen die Spieler die Slums und Baracken von The First City liegen und durchqueren die Dörfer, Berge und die Wüste auf der der Suche nach einem mysteriösen Signal. OUTRIDERS ist eine Kombination aus intensivem Shooter-Spiel mit gewalttätigen Fähigkeiten und einem Arsenal an zunehmend abgedrehten Waffen und Equipment. Es bietet viele Stunden Spielvergnügen mit einem der besten Entwickler von Shooter-Spielen.

SaGa Frontier Remastered

Der geliebte RPG-Klassiker SaGa Frontier aus dem Jahr 1998 wird mit verbesserter Grafik, zusätzlichen Features und einem neuen Hauptcharakter wiedergeboren! Erlebe dieses Rollenspiel-Abenteuer als einer der acht Helden, jeder mit seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Zielen. Mit dem freien Szenario-System können Spieler Ihre eigene, einzigartige Reise entfalten.

Nimm an dramatischen Kämpfen teil und nutze das Glimmer-System, um neue Fähigkeiten zu erlangen und kombinierte Angriffe mit deinen Verbündeten auszuführen! Zusätzliche neue Funktionen wurden hinzugefügt, darunter der Double-Speed-Modus, der das Gameplay flüssiger denn je macht.

NieR Replicant ver.1.22474487139

Eine jahrtausendealte Lüge, die bis in die Ewigkeit Bestand haben würde. NieR Replicant ver.1.22474487139 ist eine optimierte Version von NieR Replicant, das zunächst in April 2010 in Japan veröffentlicht wurde. Das einzigartige Prequel zum von der Kritik gefeierten Meisterwerk NieR:Automata. Genieße jetzt die meisterhaft erneuerte Grafik, eine faszinierende Handlung und mehr mit einem aktuellen Upgrade!

Die Hauptfigur ist ein sympathischer junger Mann, der in einem abgelegenen Dorf wohnt. Zur Rettung seiner Schwester Yonah, die unheilbar an der Dunklen Schrift erkrankt ist, begeht er mit Grimoire Weiss, dem seltsamen sprechenden Folianten, eine Suchaktion, um die “Versiegelten Verse” zu finden.” Erfahrt die Geschichte von NieR Replicant durch die Augen des Protagonisten zum ersten Mal im Westen als Bruder.