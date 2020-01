Ihr habt Playstation Now? Dann werdet Ihr Euch jetzt freuen. Denn es gibt wieder neue interessante Titel. Der Streaming Dienst von Sony bietet allen Mitgliedern ab sofort drei sehr interessante und coole Titel. Es handelt sich dabei um Horizon Zero Dawn, inklusive Add-on The Frozen Wilds, dann Uncharted: The Lost Legacy und zum Schluß noch Overcooked 2. Die Spiele könnt ihr ab sofort bis Anfang April in der PS-Now Bibliothek zocken.

3 neue Titel für Playstation Now

Zur besseren Übersicht nochmals die drei Titel und was euch bei diesen Spiele erwartet. Falls ihr die Titel nicht kennt.

Horizon Zero Dawn inklusive Add-on The Frozen Wilds

Uncharted: The Lost Legacy

Overcooked 2

Der Titel ist seit Anfang 2017 auf dem Markt und exklusiv für die Konsole von Sony, die Playstation 4, verfügbar. Doch worum gehts? In der üppigen, pulsierenden, postapokalyptischen, offenen Welt streifen gewaltige mechanische Kreaturen durch eine Landschaft. Die Entwicklung der Menschen ist seit Jahren im Rückwartsgang. Denn diese entwickeln sich wieder zu Jägern und Sammlern zurückentwickelt inmitten gigantischer Wälder, imposanter Gebirgszüge und der stimmungsvollen Ruinen.

Der Spieler schlüft dabei in die Rolle von Aloy, einer geschickte Jägerin, die auf Geschwindigkeit, Cleverness und Flinkheit setzt, um zu überleben und ihren Stamm gegen die Stärke, Größe und rohe Kraft der Maschinen zu beschützen. Ziel des Spiels? Angesichts einer überwältigenden Übermacht begibt sich Aloy auf eine fesselnde, emotionale Reise, um die Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation und deren Artefakte aufzudecken und mehr über die fortschrittlichen Technologien zu erfahren, die über das Schicksal des Planeten entscheiden werden – und über das Überleben der Menschen.

Uncharted sollte jedem Playstation 4 Fan ein Begriff sein. Der Titel ist seit 23. August für die PS4 verfügbar. Auch hier handelt es sich klarerweise um einen interessanten Exklusiv-Titel. Uncharted: The Lost Legacy ist ein Action-Adventure.

Die Story des Spiels spielt etwa ein Jahr nach den Ereignissen von A Thief’s End. Hier konzentriert sich der Spieler auf die Abenteuer der weiblichen Protagonisten Chloe Frazer und Nadine Ross. Ziel der beiden ist es, die widerwillig zusammenarbeiten müssen, ein sagenumwobenes indisches Artefakt, den Stoßzahn der Gottheit Ganesha, aufzuspüren. Dieser befindet sich in den Händen des Warlords Asav, dem Antagonisten des Spiels. Und dies gilt es zu erobern!

Overcooked 2

Der letzte Titel der neuen Playstation Now Spiele ist der zweite Teil von Overcooked. Overcooked 2 ist seit Sommer 2018 verfügbar und für mehrere Konsole erhältlich. Um genau zu sein ist das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Mac, Linux und Xbox One verfügbar.

Im zweiten Teil des Spiels kehrt mit einer brandneuen zweiten Portion in das bekannte Chaos-Koch-Action-Game zurück! Bis zu 4 Spieler können hier mitspielen. An einer Konsole kann sogar der klassische Co-Coop-Modus gezockt werden. Spaß ist hier auf alle Fälle garantiert.

Was ist eigentlich Playstation Now?

Eine gute Frage! Ihr kennt Playstation Now gar nicht? Hierbei handelt es sich um den Streaming-Dienst von Sony für die Playstation 4. Jeden Monat kommen dabei neue Spiele zu PlayStation Now hinzu. Ausgewählte Spiele bleiben hier immer für jeweils drei Monate im Sortiment. Also genau richtig um die Spiele komplett durchzuzocken. Länger braucht man den Titel dann meistens sowieso nicht. Und es kommen ja zum Glück immer neue Titel nach.

Den Start von Playstation Now im Oktober machten zum Beispiel Grand Theft Auto V (GTA 5), God of War, Uncharted 4: A Thief’s End und Infamous: Second Son. Das sind schon Top-Titel dabei!

Was kostet Playstation Now?

Natürlich ist dieses Service nicht kostenlos. Publisher Sony verlangt hier regulär 59,99€ für ein Jahr. Also pro Jahr quasi die Kosten eines Spiels pro Jahr oder eines Besuches in einem Live Casino. Mit dem Playstation Now Abo könnt Ihr Euch aber regelmäßig viele Spiele streamen. Ja es sich meistens ältere Spiele, aber dafür sind hier immer wieder Top-Titel dabei. Es zahlt sich also aus!

Und wer sich jetzt für Playstation Now entscheidet, für den hat Publisher Sony eine kleine Aktion. Und zwar gibt es zum 13. Jänner um 11 Uhr die Playstation Now Jahresmitgliedschaft zum vergünstigen Preis. Das Abonnement gibt es aktuell nämlich zum Preis von 44,99€. Wer also sowieso überlegt hat, sollte jetzt zuschlagen. Dieses Angebot gibt es auf der offizielle Seite von Playstation Now und im Playstation Store.

Ihr sucht noch weitere Informationen zur Playstation 4, Playstation Now oder Playstation Plus? Dann besucht einfach die offizielle Website. Dort gibt es maßig an Informationen. Die euch auf alle Fälle weiterhelfen sollten.