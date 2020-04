Home » Games Final Fantasy 7 HD Remake für Playstation 4 (PS4) im Angebot Games Final Fantasy 7 HD Remake für Playstation 4 (PS4) im Angebot

Du bist auf der Suche nach einem Angebot für Final Fantasy VII HD Remake für die Playstation 4? Dann solltet Ihr jetzt aufpassen. Denn bei Media Markt gibt es den Titel ab sofort für unschlagbare 54,99€. Wer den neuen Final Fantasy Titel also noch nicht hat, sollte schnell sein.

Angebot: Final Fantasy 7 HD Remake für PS4

Final Fantasy VII HD Remake (PS4) Hol dir jetzt Final Fantasy VII für deine PS4 54,99 69,99 Zum Angebot

Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company gefallen, einem teuflischen Konzern, der die Lebenskraft des Planeten selbst in Form von Mako-Energie in Beschlag genommen hat. In der Megalopolis Midgar leistet eine Anti-Shinra-Organisation namens Avalanche Widerstand. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT und jetzt ein Söldner, hilft der Gruppe. Ihm ist nicht klar, welche epischen Konsequenzen ihn erwarten.

Als spektakuläre Neuinszenierung einer der wegweisendsten Titel aller Zeiten spielt das erste Spiel dieses Projekts in der vielseitigen Stadt Midgar und bietet ein komplett eigenständiges Spielerlebnis.